Доктора-педофила приговорили в Минске к 8 годам

Суд Партизанского района Минска приговорил к 8 годам лишения свободы врача-анестезиолога-реаниматолога РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Как сообщается на сайте МВД, его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

В период с 2012 по 2015 годы от действий педофила пострадали восемь мальчиков.

Противоправные действия доктор совершал при сопровождении группы детей, перенесших онкологические заболевания, в Италию и Германию. Преступления совершались не только на территории зарубежных государств, куда врач выезжал с подопечными, но и в Беларуси.

Действия мужчины не носили ярко выраженного сексуально-насильственного характера, физическое насилие практически не применялось, а подавлялась воля потерпевших. В основном доктором использовалось беспомощное состояние детей в силу их психического развития и индивидуально-психологических особенностей.

Врачу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, так как это максимальный срок наказания за данные деяния, предусмотренный в Италии и Германии. В соответствии с белорусским законодательством преступнику не может быть назначено наказание, более суровое, чем то, которое предусмотрено в тех странах, где было совершено преступление.