Кадры лижут всё

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Упс! Навальный продал «Лайфу» видео про «отдых Навального во Франции»
Доктора-педофила приговорили в Минске к 8 годам
Белорусский малиновый край: «Государство, дай завод! Здесь же золото лежит!»
Белорусские меценаты: кто, сколько и на что жертвует через краудфандинг
В Минске судят шведского инвестора: тот обманул предпринимателей на миллионы долларов
Задержан мужчина, который в центре Минска ударил ножом незнакомца
Нацбанк вернул «БСБ Банку» отобранную ранее лицензию
Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом. Фотофакт
Што за квадрацыкл у Лукашэнкі і колькі ён каштуе
Доллар и евро подросли
Зарплата в России растет, а население беднеет. Как и в Беларуси
«Знамя индустриализации» и другие предприятия «Беллегпрома» показали, во что оденут школьников
Мнение: «Инопланетяне захватили Министерство образования»
Россельхознадзор заблокировал поставки продукции «Савушкиного продукта» в Россию
Бред: армия напала на майки чемпионов
БАТЭ не смог одолеть «Александрию»
Заявившая на психолога Козлова: «Предупредил — будет неубедительно, покажете всем половой орган»
Юрист: «Наверное, МВД пошло на эту инициативу в связи с кризисом. Думают, как бы заработать»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Чиновники Минобразования превратили белорусов в лохов, которые платят трижды за одну и ту же услугу»
Старая заслуга Лукашенко, которая теперь тянет экономику ко дну
«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»
5 фактов об одном из самых депрессивных белорусских районов
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился
Унукі Зарэцкага: «Калі пройдзеш усю гэтую мясарубку, нават заікацца ня хочацца — хто ты, што ты і навошта ты»
Десять фактов о новом политзаключенном
«Россия в обозримом будущем не станет государством с режимом европейского типа»
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Дом Логвинца взбудоражил общественность
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
«У нас в стране мемобразующий президент»
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Нет ни одного чиновника в стране, который бы так долго занимал свой пост»
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
18.08.2017
Кирилл Живолович, Белгазета
Кадры лижут всё

Соловьиные трели отечественных чиновников порой ласкают слух чрезмерно - до рези в глазах и дискомфорта в грудной клетке. Попал во власть - получил в ребро и поплыл по течению терпеливого самоунижения и чванливой беспомощности.

Это путь избранных и курс на вечность, маршрут только для членов и дорога для самых отчаянных - прямиком в пантеон белорусской политики.

Прежде чем назвать поименно людей, особо изогнувшихся на прошлой неделе, надо вспомнить, что в начале августа наиболее мощный хозяйственник из числа лучших аграриев страны провел селекторное совещание и поставил четкие задачи: «Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя». Казалось бы, фраза достаточно банальна: не призыв к подвигу, а так - обычная констатация рядовой мотивации.

То селекторное совещание выдалось малосодержательным, совсем не выдающимся эмоционально, и о нем почти не осталось никаких воспоминаний. Но. Есть в Беларуси целый вид людей с феноменальной памятью - они всегда помнят предтечу любых государственных свершений.

Поэтому депутат ПП НС Анатолий Лукашов поспешил заявить: «Республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая, которое провел президент Беларуси, стало хорошей встряской для руководителей на местах: отстающие подтянулись и за неделю после селектора многие проблемы сняты».

И потом народный избранник резюмировал: «Селекторное совещание у президента состоялось очень вовремя и стало своего рода встряской для руководства на местах. Уже сняты многие проблемы - по топливу, запчастям, загрузке зерносушильного хозяйства».

Вот так вот! Селектор - это сила! Он решает проблемы даже по топливу и запчастям.

Столь же высоко, как и депутат, оценил отголоски селекторного совещания председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев: «Селекторное совещание по вопросам уборки урожая послужило единению и концентрации сил». Разойдясь в общении с прессой, чиновник откровенно признался: «На селекторном совещании у президента был мощный посыл, и произошло единение всех, кто участвует в уборке, и тех, кто непосредственно этим делом не занимается. Горожане всегда оказывали помощь аграриям на жатве, но не обходилось без проблем - руководители предприятий неохотно командировали своих работников на село. После совещания никаких претензий не высказывалось. Нет проблем в организационном плане».

И-го-го! Селектор - это такая мощь, которая снимает все претензии и устраняет любые проблемы в организационном плане.

В таких заявлениях, которые носят характер очень интимного содержания, ощущается глубокое проникновение и томные стоны, здесь сливаются раскатистые поручения и верные приспешники, сплетаются в один клубок глупости, чуши и ахинеи. Обычное совещание в форме телефонной или видеоконференции решает проблемы с топливом, повышает урожайность и совокупляет горожан с деревенщиной.

Именно в рамках селекторных совещаний в прошлом озвучивались наиболее льстивые высказывания в адрес бессменного ведущего - от «вы дали нам дождь» до «вы немножко выше Бога». Некоторые участники таких искренних конференций всеми своими действиями показывают: они готовы вылизать все: от цилиндра до ботинок, с пронзительными остановками в нужных местах и готовностью прислуживать с видимостью верности и преданности.

Кадры, которые способны красочно лизнуть на публике государственный чупа-чупс, в стране озер и болот очень востребованы. Они - фундамент стабильности, опора бюрократии, стержень режима. Они могут спеть, когда грустно, способны чирикать ранним утром и поздним вечером, они неутомимы, гладко выбриты, мужеподобны и с ловкими языками.

В стране, где кадры лижут все при любом удобном совещании и после, тем, кто сегодня полыхает политическим оптимизмом и высоко целует, надо запомнить две вещи.

Первое: в нашей власти остановиться в оценках будет невозможно хотя бы потому, что там, чем выше положение, тем ниже поцелуи. И второе: этот текст написан в рамках исполнения поручения главы государства, которое прозвучало во время прошедшего селекторного совещания.

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»
«Мемобразующий президент»: «Едет Саша на комбайне»
Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000»
Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом. Фотофакт
Почему Геббельс лично ненавидел Ремарка
Трогательные слова Виктора Бабарико о жене: «Она изменила меня в корне, отучила от эгоизма»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY