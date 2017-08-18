Кадры лижут всё

Соловьиные трели отечественных чиновников порой ласкают слух чрезмерно - до рези в глазах и дискомфорта в грудной клетке. Попал во власть - получил в ребро и поплыл по течению терпеливого самоунижения и чванливой беспомощности.

Это путь избранных и курс на вечность, маршрут только для членов и дорога для самых отчаянных - прямиком в пантеон белорусской политики.

Прежде чем назвать поименно людей, особо изогнувшихся на прошлой неделе, надо вспомнить, что в начале августа наиболее мощный хозяйственник из числа лучших аграриев страны провел селекторное совещание и поставил четкие задачи: «Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя». Казалось бы, фраза достаточно банальна: не призыв к подвигу, а так - обычная констатация рядовой мотивации.

То селекторное совещание выдалось малосодержательным, совсем не выдающимся эмоционально, и о нем почти не осталось никаких воспоминаний. Но. Есть в Беларуси целый вид людей с феноменальной памятью - они всегда помнят предтечу любых государственных свершений.

Поэтому депутат ПП НС Анатолий Лукашов поспешил заявить: «Республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая, которое провел президент Беларуси, стало хорошей встряской для руководителей на местах: отстающие подтянулись и за неделю после селектора многие проблемы сняты».

И потом народный избранник резюмировал: «Селекторное совещание у президента состоялось очень вовремя и стало своего рода встряской для руководства на местах. Уже сняты многие проблемы - по топливу, запчастям, загрузке зерносушильного хозяйства».

Вот так вот! Селектор - это сила! Он решает проблемы даже по топливу и запчастям.

Столь же высоко, как и депутат, оценил отголоски селекторного совещания председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев: «Селекторное совещание по вопросам уборки урожая послужило единению и концентрации сил». Разойдясь в общении с прессой, чиновник откровенно признался: «На селекторном совещании у президента был мощный посыл, и произошло единение всех, кто участвует в уборке, и тех, кто непосредственно этим делом не занимается. Горожане всегда оказывали помощь аграриям на жатве, но не обходилось без проблем - руководители предприятий неохотно командировали своих работников на село. После совещания никаких претензий не высказывалось. Нет проблем в организационном плане».

И-го-го! Селектор - это такая мощь, которая снимает все претензии и устраняет любые проблемы в организационном плане.

В таких заявлениях, которые носят характер очень интимного содержания, ощущается глубокое проникновение и томные стоны, здесь сливаются раскатистые поручения и верные приспешники, сплетаются в один клубок глупости, чуши и ахинеи. Обычное совещание в форме телефонной или видеоконференции решает проблемы с топливом, повышает урожайность и совокупляет горожан с деревенщиной.

Именно в рамках селекторных совещаний в прошлом озвучивались наиболее льстивые высказывания в адрес бессменного ведущего - от «вы дали нам дождь» до «вы немножко выше Бога». Некоторые участники таких искренних конференций всеми своими действиями показывают: они готовы вылизать все: от цилиндра до ботинок, с пронзительными остановками в нужных местах и готовностью прислуживать с видимостью верности и преданности.

Кадры, которые способны красочно лизнуть на публике государственный чупа-чупс, в стране озер и болот очень востребованы. Они - фундамент стабильности, опора бюрократии, стержень режима. Они могут спеть, когда грустно, способны чирикать ранним утром и поздним вечером, они неутомимы, гладко выбриты, мужеподобны и с ловкими языками.

В стране, где кадры лижут все при любом удобном совещании и после, тем, кто сегодня полыхает политическим оптимизмом и высоко целует, надо запомнить две вещи.

Первое: в нашей власти остановиться в оценках будет невозможно хотя бы потому, что там, чем выше положение, тем ниже поцелуи. И второе: этот текст написан в рамках исполнения поручения главы государства, которое прозвучало во время прошедшего селекторного совещания.