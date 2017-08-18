В Минске судят шведского инвестора: тот обманул предпринимателей на миллионы долларов

В пятницу начали слушать дело в отношении шведского бизнесмена Амидуллы Набизада. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Среди прочего он обещал российскому коллеге за $ 1,3 млн решить вопрос с одним уголовным делом через следователей и КГБ.

В итоге им самим заинтересовались правоохранители.

Бизнесмен активно участвовал в инвестфорумах и всегда называл Беларусь одной из самых интересных стран для инвестирования

В суд пришли трое потерпевших по делу, в том числе российский бизнесмен Вячеслав Погосов. Именно с его заявления в КГБ началась эта история, и следующая реплика удивила:

— Привет Амид! — с улыбкой он выкрикнул обвиняемому в клетке. Но разговор пресекли конвоиры.

Шведского бизнесмена Амидуллу Набизада обвиняют по статьям о мошенничестве, покушении на мошенничество и отмывании преступных доходов. Вот уже полтора года он содержится в СИЗО КГБ.

Стороны процесса не заявляли существенных ходатайств в начале процесса. Но слово взял потерпевший Погосов. У него, по материалам дела, фигурант обманом выманил почти полмиллиона долларов.

— Требую отправить дело на доследование. Все исказили и перевернули с ног на голову, я все докажу, если потребуется. Работники КГБ — это преступники, они неправильно все делали, я знаю это дело лучше всех! Я помогал, когда [Набизада] задерживали, работал с кагебешниками. (…) Этот суд будет неправильным. А мы в состоянии сюда вызвать сотрудников КГБ?

— Списки свидетелей заявляются стороной обвинения. Если у вас есть ходатайства — назовите фамилии и адреса, причины и обстоятельства. Тогда и будем решать вопрос, — ответила судья Анжела Костюкевич.

Миллиарды инвестиций шли на бэушное оборудование

На судебной скамье оказался 32-летний уроженец Афганистана Амидулла Набизада. Ранее в СМИ его называли шведским бизнесменом, хотя КГБ усомнился в подлинности его паспорта. Несколько лет он вообще прожил в Беларуси как беженец.

Тем не менее более 15 лет бизнесмен с дипломом Стокгольмской школы экономики жил и работал в Беларуси. Обзавелся здесь семьей и тремя детьми.

Как именно он работал с инвестициями — теперь изучает суд. Сторона обвинения полагает, что он обманул своих бизнес-партнеров на миллионы долларов.

Обвиняемый настроен оптимистично, его доставили в суд в стильном костюме. Родные и друзья в поддержку махали руками

Согласно обвинению, в 2013—2015 годах «позиционируя себя успешным бизнесменом, а фактически испытывая трудности и имея неисполненные долговые обязательства» мужчина брался помогать с инвестпроектами.

А именно с покупкой и доставкой оборудования из-за границы. Для этого переводил деньги своих партнеров на счета в Латвии, принадлежащие подконтрольным зарубежным компаниям.

Вот только оборудование было б/у. И по состоянию, характеристикам «не могло в полной мере» использоваться, как предполагалось по инвестпроекту.

Правоохранители заключили, что на покупки шла «незначительная часть» предназначенных инвесторами денег. В документах (еще и подложных) цена была занижена «более чем в 10 раз». Остальными деньгами, предполагает обвинение, Набизада распоряжался по своему усмотрению.

В деле сразу несколько потерпевших от мошенничества — например, бизнесмен и бывший партнер обвиняемого Николай Дудко. Фигурант получил от него 16,5 млрд на инвестпроект по производству дверей из массива на базе «Барановичидрев» и иные цели.

Кстати, этот завод отдали инвесторам указом президента в 2013 году, но в итоге дело прогорело: производство сейчас в стадии ликвидации. Указанную сумму, согласно обвинению, бизнесмен «присвоил и распорядился по своему усмотрению».

Еще один эпизод связан с бизнесменами Архипенко и Гришиным, которые реализовывали инвестпроект в Полоцком районе — компанию по производству изделий из бетона и смесей на базе стройтреста № 22. Таким же образом через счета в Латвии на покупку испанского оборудования ушли 3,7 млн евро, а приехала техника с подложными документами и завышенной ценой. Итого Набизада обвиняют в завладении мошенническим путем 6,5 млрд рублей «старыми» от партнеров.

Очередная потерпевшая по делу — некая Баранова. Она обратилась к шведскому бизнесмену за покупкой и монтажом строительных панелей в жилом доме. Обещанного не получила, а отдала 100 млн рублей «старыми».

Личный прием в СК и КГБ. По записи через сайт

Есть в этом деле интересный эпизод, касающийся уже упомянутого российского бизнесмена Вячеслава Погосова.

За взятку из рук этого человека в 2015 году сели за решетку два следователя из СК. С их помощью бизнесмен за 30 тысяч долларов хотел привлечь к ответственности сожительницу — подозревал ее в краже. Когда дело «не пошло», он написал заявление в КГБ. А сам отделался статусом свидетеля по делу.

Вячеслав Погосов. Фото: TUT.BY

Также россиянин поступил — обратился в КГБ — после еще одной неудачной попытки «договориться» с правоохранителями. Бизнесмен хотел получить назад свои деньги от родственника и знакомой. И обвиняемый теперь Амидулла Набизада якобы предложил помочь с «объективным рассмотрением уголовных дел» в отношении них.

В доказательство своего «влиятельного положения в правоохранительных органах» фигурант организовал Погосову две встречи с сотрудниками КГБ и СК. А именно с зампредом Следственного комитета Валерием Гайдученком и первым зампредом КГБ Игорем Сергеенко. На деле фигурант просто записал россиянина на официальный прием в ведомства через сайты — как это может сделать любой желающий.

За эти скромные услуги шведский бизнесмен просил у знакомого 1,3 млн долларов. Но успел получить только 335 тысяч долларов, кольцо за 150 тысяч долларов и браслет за 20 тысяч. Вскоре его задержали.

Сам обвиняемый, выслушав все претензии, кратко заявил:

— Вину не признаю, все абсолютно сфабриковано. Это надуманное, — сказал Амидулла Набизада.