Задержан мужчина, который в центре Минска ударил ножом незнакомца

Подозреваемый, 1981 года рождения, нигде не работает, ранее неоднократно судим за хулиганства, кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

15 августа на улице Ленина он беспричинно нанес незнакомому человеку телесные повреждения, ударив ножом в область шеи. Потерпевший бригадой скорой медицинской помощи с проникающим ранением шеи был доставлен и помещен на излечение в больницу.

Злоумышленник некоторое время ходил неподалеку от места совершения преступления, потом на такси уехал на съемное жилье.

В то время, когда проводились розыскные действия, в милицию обратились граждане, увидевшие в СМИ информацию о розыске подозреваемого. Они сообщили о его возможном месте нахождения, куда сразу же выехали оперативники. Мужчина находился дома, где и был задержан.

В милиции преступник рассказал, что накануне поругался со своей девушкой и выпил слишком много алкоголя. Конкретную причину агрессивного поведения в отношении незнакомого мужчины пояснить не может, однако своей вины не отрицает.

Сейчас в отношении него Центральным РОСК возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Уголовное дело расследуется Управлением Следственного комитета по Минску.