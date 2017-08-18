Нацбанк вернул «БСБ Банку» отобранную ранее лицензию

Банку разрешили оказывать услуги населению.

Как сообщается на сайте Национального банка, с 18 августа восстанавливаются лицензионные полномочия ЗАО «БСБ Банк» на осуществление операций с физическими лицами.

Это стало возможным благодаря проделанной банком работе «по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков». Теперь «БСБ Банк» вновь сможет принимать деньги физлиц в виде вкладов, открывать и вести счетов, выпускать банковские карточки и др.

При этом банку предписано обеспечить «эффективное функционирование систем внутреннего контроля в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций».

Напомним, что в июне Нацбанк лишил «БСБ Банк» лицензии на осуществление ряда операций с физлицами. В начале августа банке сменилось руководство – среди членов правления оказались бывшие топ-менеджеры Нацбанка Сергей Дубков и Надежда Ермакова.