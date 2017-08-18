Теракт в Барселоне: причины и уроки

Консультант по вопросам безопасности, бывший офицер израильской армии и полиции Сергей Мигдал рассказал «Снобу», что испанцы сделали неправильно и кто станет следующей целью террористов.

Почему именно Испания?

В Барселоне у джихадистов хорошо развита инфраструктура. Среди прочего это связано с мигрантами из Марокко и Алжира первого, второго и даже третьего поколения.

Местные власти много лет закрывали глаза на джихадистскую пропаганду в мечетях и исламских центрах. Внедрять агентов спецслужб в мечети считалось неприемлемым, чтобы не бросать тень на всю мусульманскую общину.

Еще одна серьезная проблема — недостаток информации и неправильная работа с ней. ЦРУ еще два месяца назад предупреждало испанские власти об угрозе теракта.

После теракта в Лондоне во многих странах Европы стали устанавливать специальные ограждения в местах массового скопления людей. Но улица Рамбла, на которую въехал первый террорист была простой целью: она не была перекрыта для транспорта. Теракт на Рамбле легко можно было предотвратить — есть и такие ограждения, которые способны не пропустить грузовик.

Обычно все дело в местных политиках, которые не хотят выделять на это деньги, — ведь, по их мнению, важнее организовать какой-то городской праздник. Таким образом, приходится ждать теракта, чтобы что-то изменить.

Теракт в Барселоне: 13 погибших и раненые

В последние годы Испания, борясь с тяжелой экономической ситуацией, последовательно сокращала расходы на содержание спецслужб.

Почему именно грузовики и автомобили?

Машины легкодоступны, ими может управлять любой. Даже владение ножом требует больше навыков, искусству ножевого боя нужно обучаться. Но когда начитавшийся экстремистских материалов молодой человек идет совершать теракт, для большей эффективности, конечно, есть прямой смысл выбирать машины.

Бомбы и пояса смертников остаются любимым оружием террористов. Но для создания такого оружия нужна развитая террористическая инфраструктура. Во многих странах есть базы, к которым подключены предприятия, продающие вещества, которые можно использовать при изготовлении взрывчатки. В эти базы попадают сведения обо всех покупках. В таком случае полиция может проверить, зачем какой-то человек купил 200 килограмм каких-то химикатов.

Вчерашний теракт вероятнее всего управлялся из ИГИЛ — об этом говорит масштабность и слаженность действий террористов. Но чаще всего автомобили для теракта используют одиночки, вдохновленные ИГИЛ. Чтобы это предотвратить, в Европе хотят создать аналогичную базе химикатов структуру, которая позволяла бы отслеживать, где, кем и какое транспортное средство было взято в аренду. Но это не даст стопроцентную гарантию безопасности. Хорошо подготовленный террорист может угнать машину.

Чего хотят джихадисты?

Главная задача террористов — заставить граждан Европы повлиять на свои правительства, чтобы те прекратили войну с ИГИЛ.

Однако теракты были и в Копенгагене, в Стокгольме, хотя никаких шведских войск ни в Сирии, ни в Афганистане, ни в Ираке нет. Люди, которые стоят за этим, считают, что Запад — единая цель. Джихадисты считают Европу одним большим врагом, для них нет разницы кого убить — лишь бы жертв было как можно больше. И ситуация будет становиться только хуже: чем сильнее мы давим на ИГИЛ — тем больше происходит терактов.

Если бы события, подобные стрельбе в парижском «Батаклане» происходили ежемесячно, то, возможно, это действительно запугало бы людей и смогло бы сподвигнуть Европу вывести войска из Сирии.