Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом. Фотофакт

Ворк-шоп для представителей президентского пула.

В ходе поездки по Шкловскому и Оршанскому районам Лукашенко преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом, пишет пресс-служба Александра Лукашенко.

В «своеобразной толоке также приняли активное участие руководители местной вертикали власти и другие чиновники, в том числе вице-премьер Михаил Русый».

Как отмечает правительственное агентство БЕЛТА, журналисты устроили свой флешмоб, надев на сегодняшнее мероприятие майки с орнаментом, чтобы подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях.