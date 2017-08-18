Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Задержан мужчина, который в центре Минска ударил ножом незнакомца
Нацбанк вернул «БСБ Банку» отобранную ранее лицензию
Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом. Фотофакт
Што за квадрацыкл у Лукашэнкі і колькі ён каштуе
Доллар и евро подросли
Зарплата в России растет, а население беднеет. Как и в Беларуси
«Знамя индустриализации» и другие предприятия «Беллегпрома» показали, во что оденут школьников
Мнение: «Инопланетяне захватили Министерство образования»
Россельхознадзор заблокировал поставки продукции «Савушкиного продукта» в Россию
Бред: армия напала на майки чемпионов
БАТЭ не смог одолеть «Александрию»
Заявившая на психолога Козлова: «Предупредил — будет неубедительно, покажете всем половой орган»
Эксперт по вопросам безопасности: Барселона пополнила список европейских городов, ставших «мягкой» целью
Юрист: «Наверное, МВД пошло на эту инициативу в связи с кризисом. Думают, как бы заработать»
Кадр дня: как следователи из Сенно убирали урожай
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Чиновники Минобразования превратили белорусов в лохов, которые платят трижды за одну и ту же услугу»
Старая заслуга Лукашенко, которая теперь тянет экономику ко дну
«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»
5 фактов об одном из самых депрессивных белорусских районов
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился
Унукі Зарэцкага: «Калі пройдзеш усю гэтую мясарубку, нават заікацца ня хочацца — хто ты, што ты і навошта ты»
Десять фактов о новом политзаключенном
«Россия в обозримом будущем не станет государством с режимом европейского типа»
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Дом Логвинца взбудоражил общественность
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
«У нас в стране мемобразующий президент»
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Нет ни одного чиновника в стране, который бы так долго занимал свой пост»
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
18.08.2017
Павел Рос
Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»

Политический обозреватель – о том, почему Александр Лукашенко вновь взялся за сферу образования.

В последнее время руководитель Беларуси заметно чаще интересуется вопросами образования. К школьной теме Лукашенко в очередной раз вернулся в середине августа – и дал указание, чтобы к 1 сентября «дети были одинаковые». Кроме того, после недавней встречи с Лукашенко вице-премьер Василий Жарко неожиданно собрался «обсудить возврат к пятибалльной системе».

С чем связана такая прыть белорусской власти в вопросах образования?

– Уже появились конспирологические версии – вроде отвлечения внимания от подготовки к вероятному референдуму, учениям. Мол, что это перевод фокуса, пиаровский прием... Но я думаю, что в данном случае все гораздо проще, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил политический обозреватель Александр Класковский.

По мнению собеседника «эти обсуждения цикличные и всегда появляются перед началом учебного года».

– Кроме того, все чиновники считают себя большими знатоками в этом деле. У нас в образовании, как и в футболе, разбираются все. Причем, чем невежественнее тот или иной функционер, тем более тенденциозно он рассуждает… Они не понимают, что эта сфера очень деликатная: для любых изменений в ней, нужно быть не просто большой административной шишкой, а нужно немного понимать в специфике самого образования, – подчеркивает эксперт.

По словам Александра Класковского, чиновникам своими телодвижениями попросту пытаются создать видимость своей работы:

– Типа всех одеть в одну форму, поменять систему оценок... Это сразу заметно и вроде бы создает иллюзию больших перемен. Хотя все это моменты декоративные или даже технические. Как будто кроме формы и системы оценок нет других проблем? У нас и без того скудные ресурсы на образование ужались в связи с экономическим кризисом. Вот о чем надо говорить! Пусть бы все «крепкие хозяйственники» лучше думали, как поднять экономику – и дать денег на школу, а специалисты уж разберутся и с системой оценок, и с тем, как лучше преподавать.

Вместо этого власти пытаются показывать, что «державные мужи озабочены какими-то проблемами внутри Беларуси», отмечает эксперт.

– Владимир Путин, например, внутренней политикой почти не занимается, потому что, мол, Россия это империя. И вот он показывает на внешних фронтах, что якобы такой крутой. Беларусь не империя, поэтому кому-то нужно летать над полями или снова муштровать этих несчастных учителей, школьников и студентов, придумывая для них новые формальные заковырки.

Школьный опыт сына, подталкивает папу, имеющего очень большую власть, к сомнительным и даже волюнтаристским шагам в образовании, – резюмирует Александр Класковский.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:17)
Главное
Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»
«Мемобразующий президент»: «Едет Саша на комбайне»
Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000»
Лукашенко дал мастер-класс журналистам, как работать с серпом. Фотофакт
Почему Геббельс лично ненавидел Ремарка
Трогательные слова Виктора Бабарико о жене: «Она изменила меня в корне, отучила от эгоизма»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY