Класковский: «Школьный опыт сына подталкивает папу, имеющего большую власть, к сомнительным шагам»

Политический обозреватель – о том, почему Александр Лукашенко вновь взялся за сферу образования.

В последнее время руководитель Беларуси заметно чаще интересуется вопросами образования. К школьной теме Лукашенко в очередной раз вернулся в середине августа – и дал указание, чтобы к 1 сентября «дети были одинаковые». Кроме того, после недавней встречи с Лукашенко вице-премьер Василий Жарко неожиданно собрался «обсудить возврат к пятибалльной системе».

С чем связана такая прыть белорусской власти в вопросах образования?

– Уже появились конспирологические версии – вроде отвлечения внимания от подготовки к вероятному референдуму, учениям. Мол, что это перевод фокуса, пиаровский прием... Но я думаю, что в данном случае все гораздо проще, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил политический обозреватель Александр Класковский.

По мнению собеседника «эти обсуждения цикличные и всегда появляются перед началом учебного года».

– Кроме того, все чиновники считают себя большими знатоками в этом деле. У нас в образовании, как и в футболе, разбираются все. Причем, чем невежественнее тот или иной функционер, тем более тенденциозно он рассуждает… Они не понимают, что эта сфера очень деликатная: для любых изменений в ней, нужно быть не просто большой административной шишкой, а нужно немного понимать в специфике самого образования, – подчеркивает эксперт.

По словам Александра Класковского, чиновникам своими телодвижениями попросту пытаются создать видимость своей работы:

– Типа всех одеть в одну форму, поменять систему оценок... Это сразу заметно и вроде бы создает иллюзию больших перемен. Хотя все это моменты декоративные или даже технические. Как будто кроме формы и системы оценок нет других проблем? У нас и без того скудные ресурсы на образование ужались в связи с экономическим кризисом. Вот о чем надо говорить! Пусть бы все «крепкие хозяйственники» лучше думали, как поднять экономику – и дать денег на школу, а специалисты уж разберутся и с системой оценок, и с тем, как лучше преподавать.

Вместо этого власти пытаются показывать, что «державные мужи озабочены какими-то проблемами внутри Беларуси», отмечает эксперт.

– Владимир Путин, например, внутренней политикой почти не занимается, потому что, мол, Россия это империя. И вот он показывает на внешних фронтах, что якобы такой крутой. Беларусь не империя, поэтому кому-то нужно летать над полями или снова муштровать этих несчастных учителей, школьников и студентов, придумывая для них новые формальные заковырки.

Школьный опыт сына, подталкивает папу, имеющего очень большую власть, к сомнительным и даже волюнтаристским шагам в образовании, – резюмирует Александр Класковский.