«Мемобразующий президент»: «Едет Саша на комбайне»

Лукашенко на комбайне «порвал» Байнет, еще более утвердившись на посту «мемобразующего президента».

Лукашенко в белом прибыл на малую родину в Александрийское, где, как оказалось, находится «поле Президента». Там он пересел с квадроцикла на комбайн. Плюс в ходе ознакомления с ходом уборочной кампании дал мастер-класс журналистам по уборке зерновых серпом.

Ранее обозреватели и эксперты уже высказались, что вся эта «битва за урожай» с участием президента – спектакль. Сегодня же свежие новости и фото с полей всколыхнули Байнет.

Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Развлекается!»

«Что-то батька зачастил на малую родину. Наверное, это единственный регион, где у него есть поддержка населения».

«Вот видно же, что человек на своем месте... на месте комбайнера».

«Кто дал ему квадроцикл? Есть ли права? Есть ли допуск к работе на комбайне? Производительность его труда? Почему отобрал «хлеб» у комбайнера и кто комбайнеру возместит потери? Вопросов больше, чем ответов».

«А на именном поле Ким Чен Ына урожайность перевалилп за 600 центнеров с га».

«Стесняюсь спросить, а квадроцикл белорусского производства?»

«Горжусь президентом! Ни минуты отдыха себе не позволяет. То, что для простого человека считается развлечением (поездка в родную деревню, навестить жену), то для него это командировка, серьезное государственное дело. Наверняка и в туалет не просто так заходит, а для проверки продукции ОАО «Керамин».

Дмитрий Растаев, Facebook:

Что нам нейминг,

Что нам майнинг,

21-й что нам век?

Едет Саша на комбайне -

Вот и все наши hi-tech.