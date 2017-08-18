Лукашенко в белом прибыл на «поле Президента», где пересел с квадроцикла на комбайн

Глава государства приехал на «малую родину», где ознакомился с ходом уборочной кампании.

Как сообщает его пресс-служба, Александр Лукашенко прибыл на пшеничное поле ОАО «Александрийское» на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно:

– Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал.

Он заслушал доклады о ходе уборочной кампании в стране и отдельных регионах, «подробно обсудил со специалистами нюансы использования различных сортов зерновых отечественной и зарубежной селекции».

Вниманию Лукашенко на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов «Палессе». И тот предложил испытать комбайн на ходу.

Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу.

– Я хочу проверить, каков этот комбайн в эксплуатации. Проверим, как он будет на фоне других работать, чтобы люди видели.

«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»

Отмечается, что в ходе поездки по Шкловскому и Оршанскому районам Лукашенко преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом. В «своеобразной толоке также приняли активное участие руководители местной вертикали власти и другие чиновники, в том числе вице-премьер Михаил Русый».

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