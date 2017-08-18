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18.08.2017
Алексей Сурин, Diletant.media
Почему Геббельс лично ненавидел Ремарка

В конце 1930 года в Германии ждали громкую премьеру – экранизацию книги молодого немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Еще до выхода картины в немецком обществе вокруг кинофильма разгорелся скандал.

Представители нацистской партии, обвинявшие Ремарка в предательстве героев Мировой войны, обещали срывать показы в кинотеатрах. Машина пропаганды Йозефа Геббельса заработала на полную катушку.  

Роман «На Западном фронте без перемен» вышел в 1929 году. Книга о Первой мировой войне тут же стала бестселлером и была переведена на множество языков. Вслед за этим американская кинокомпания Universal Pictures купила у Ремарка права на экранизацию.

Производство фильма было закончено в 1930 году. Ее режиссером выступил выходец из России Льюис Майлстоун – первый лауреат двух премий «Оскар», одну из которых он получил за картину по книге Ремарка. Фильм вышел в США в апреле 1930 года, в июне состоялась премьера в Великобритании. Далее начался прокат картины на территории континентальной Европы. На 4 декабря 1930 года была назначена премьера фильма в Берлине. Показ должен был проходить в Mozartsaal cinema на Ноллендорфплац.

Премьера была заявлена как одно из главных событий культурной жизни Берлина конца года. Вся столичная богема была приглашена на демонстрацию картины. Первый сеанс прошел успешно и без происшествий. Но уже на следующий день, 5 декабря, показ картины был прерван нацистами.

Антивоенный пафос фильма и книги горячо раздражал приспешников Гитлера. В образе солдата, рассказывающего о бесчеловечности и бессмысленности войны, они видели угрозу тому агрессивному и милитаристской настрою, к которому они успешно склоняли общество. В сентябре 1930 года на выборах в рейхстаг НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) заняла второе место и получила 107 депутатских мест. Члены партии (за три года до прихода Гитлера к власти) уже были готовы диктовать свою волю Германии. Пока – посредством маршей, демонстраций и погромов.

Борьбу с экранизацией Ремарка руководство НСДАП сделало частью пропаганды своих идей. В Берлине поддержка национализма была «малокровной», поэтому в НСДАП решили продемонстрировать свою силу именно в столице.

Рейхсляйтер по вопросам пропаганды Йозеф Геббельс лично ненавидел Ремарка и «На Западном фронте без перемен». Еще с момента выхода в свет этого романа он не уставал нападать на его автора, называть Ремарка евреем и ругать произведение за пацифизм. Поэтому для будущего министра пропаганды было истинным наслаждением обрушиться на экранизацию книги. Оправдать травлю картины он собирался тем, что фильм якобы использовали еврейские организации в своих «космополитических пацифистских» целях.

За несколько дней до премьеры он созвал совещание, на котором было решено срывать показы картины силами молодых последователей партии. Первым делом Геббельс сделал пару звонков и обеспечил погромщиков билетами на сеанс 5 декабря.

Президент Universal Studios и Эрих Мария Ремарк

Тем вечером зрителям пришлось прорываться сквозь толпу «коричневорубашечников», чтобы попасть в здание кинотеатра. Стоило первым кадрам картины появится на экране, как со своих мест повскакивали штурмовики. Они кричали «Евреи, вон!» и нападали на тех, кто, по их мнению, имел еврейскую внешность. С балконов в зрителей полетели дымовые бомбы. В зале распылили чихательный порошок. Один из штурмовиков выпустил из мешка несколько десятков белых мышей, которые стали беспорядочно шнырять по креслам. Полиция, хоть и была на месте, не останавливала погромщиков. Вместо этого всем был отдан приказ очистить помещение.

На следующий день Геббельс записал в своем дневнике: «Вечером в кино. Уже через 10 минут начинается сумасшедший дом. Полиция бессильна. Разъяренные толпы накидываются на евреев… Снаружи атакуют кассы. Звенят оконные стекла. Тысячи людей наслаждаются этим спектаклем. Демонстрация фильма отменена и следующая тоже. Мы выиграли…».

Кадр из фильма

Эрих Мария Ремарк был на площади перед кинотеатром, где толпа молодых людей скандировала антисемитские лозунги и делала непристойные выкрики в адрес создателей фильма. Писатель впоследствии вспоминал: «Я пригляделся к демонстрантам. Среди них не было людей старше двадцати; следовательно, никто из них не мог быть на войне 1914 — 1918 годов и никто не знал, что через десять лет они попадут на войну и большинство из них погибнет, не достигнув тридцати лет».

В последующие дни по берлинским улицам прокатились марши против показа кинокартины. Самый массовый из них (около шести тысяч человек) приветствовал сам Гитлер. 11 декабря совет по контролю над кинопродукцией запретил картину «На Западном фронте без перемен» с формулировкой «за искажение образа немецкого солдата». В стане нацистской партии было всеобщее ликование. 

Остальной Берлин не воспринял событие слишком серьезно. Многие считали демонстрантов маргиналами и смеялись над их, как казалось тогда, нелепыми попытками бороться с произведениями искусства. Тем временем до первых костров, в которых сгорали целые библиотеки, оставалось всего три года. Одной из первых в огонь полетела запрещенная к тому моменту книга «На Западном фронте без перемен».  

Понимая, что Германию ждет мрачное будущее, Ремарк решил перебраться в Швейцарию. В 1931 году писатель купил в Порто Ронко дом, а в 1933 году, за несколько дней до избрания Гитлера рейхсканцлером, эмигрировал окончательно. Писатель вновь посетил Германию только в 1952 году. В честь его приезда в Западном Берлине состоялся новый показ фильма «На Западном фронте без перемен».

 
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