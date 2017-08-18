Впервые в Беларуси: «Грузинская Ибица» в центре Минска

В субботу 2 сентября на одну ночь белорусская столица превратится в масштабный фестиваль грузинской электронной музыки, а танцы в историческом центре города впервые продолжатся до полуночи.

Модные диджеи, резиденты «местной Ибицы», погрузят площадь Свободы и соседние улицы в ритмы клубного Тбилиси — нового центра техно-движения.

Вечеринка пройдет в рамках «Тбилисоба Боржоми 2017» — фестиваля грузинской культуры, который в этом году станет презентацией атрибутов современной Грузии: дерзкой моды, уличной еды и музыки до утра.

Более 300 диджеев и тысячи поклонников техно-музыки этим летом собрались на самом молодежном курорте Грузии — Акхалии, чтобы танцевать и влюбляться на крупнейшем фестивале на Черном море GEM Fest, а еще раньше, в Центре космических сооружений, прошел шумный 4GB Fest — электронная музыка стала таким же символом современной Грузии, как традиционные танцы и вино.

В первые выходные осени «грузинская Ибица» на одну ночь переедет в Минск. 2 сентября модные электронщики выступят на 3-м фестивале грузинской культуры «Тбилисоба Боржоми 2017» и впервые превратят центр Минска в клубный танцпол под открытым небом.

DJ Lashа Guruli на сцене почти 13 лет. Он причисляет себя ко второму поколению грузинских диджеев, тех, кто не совершал ошибки первооткрывателей, а смог в творчестве объединить самобытность и модные тенденции. Неоднократный участник громкого GEM Fest на пляжах Черного моря, помнит самые первые вечеринки Грузии, с которых и начался интерес к местной техно-сцене: Kiketi Open Air, Tbilisi-Batumi и 4GB Fest. Был гостем Республики Kazantip и, кажется, отметился на всех клубных площадках Грузии.

Другой завсегдатай вечерней тусовки Тбилиси — Nika Amirejibi. Его творчество стало переосмыслением давней любви грузинского народа к танцам. Как Италия, которая хранит традиции диско, а Франция остается законодателем моды, Грузия стала лидером в мире танцевальной музыки, дополняя клубный бит многоголосием и национальными мотивами. И Nika — один из яростных экспериментаторов.

Под музыку грузинских артистов на главной тусовочной улице Минска пройдет показ модельеров, заявивших о себе на прошедшей Tbilisi Fashion Week 2017. Среди участников — Кахабер Цискаридзе — знаковая фигура в современной грузинской культуре, чей электро-фолк “раскачивал” площадки лондонских и берлинских клубов, а теперь артист удивит Минск новыми талантами — экстравагантным модным показом. В перерывах между танцами гостям феста предложат игры из «Банки удовольствий Боржоми».

Вечеринка начнется в 22-00, и станет молодежным продолжением дневной программы «Тбилисоба Боржоми 2017», когда на площади Свободы и Зыбицкой откроют большой грузинский фудкорт, будут выступать уличные музыканты, а для детей построят грузинский соломенный городок, где можно играть, творить и фотографироваться.

Вход на «Тбилисоба Боржоми 2017» свободный, с 12:00 до 24:00.