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Общество
18.08.2017
Евгений Федоров
Зарплата в России растет, а население беднеет. Как и в Беларуси

По данным Росстата, заработок среднего россиянина достиг внушительной суммы.

В частности, по официальным данным за июль средний размер заработной платы в соседней стране вырос на 4,6% – и достиг суммы 658 долларов в эквиваленте.

При этом реальные располагаемые денежные доходы населения за первое полугодие, напротив, снизились на 1,4%. По данным российских СМИ, реальные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении.

Интересно, что такая ситуация в точности дублирует процессы, которые происходят в Беларуси – несмотря на то, что средняя зарплата в стране растет и по официальным данным превысила отметку в 400 долларов. А вот располагаемые доходы белорусов снижаются уже который год подряд.

 
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