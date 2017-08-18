«Знамя индустриализации» и другие предприятия «Беллегпрома» показали, во что оденут школьников

Коллекции белорусских предприятий на сезон 2017/2018.

На сайте Министерства образования опубликован «план совместных мероприятий по внедрению в массовую практику проекта «Школа будущего», а также коллекция одежды делового стиля для учащихся школ к 2017-2018 учебному году.

Напомним, с 1 сентября в школах будут нововведения, последовавшие, в том числе, в результате вмешательства в эту сферу Александра Лукашенко. Из последнего, глава государства пожелал: дети из небогатых семей не должны выделяться на общем фоне:

— Формула одна — чтобы 1 сентября дети были одинаковые.

Пока белорусские родители и эксперты обсуждают последствия школьных реформ, концерт Беллегпром делится новыми коллекциями школьной одежды.