Мнение: «Инопланетяне захватили Министерство образования»

Минчанка Евгения Пастернак у себя в Facebook – о «десятибалке/пятибалке».

«Новости об образовании с каждым разом комментировать все сложнее. Как можно комментировать решения инопланетян?

Позавчера я по радио услышала, что в этом году ЦТ сдали на 10-15 процентов лучше, чем в прошлом. Вчера я поняла, что у нашего образования нет других проблем, кроме как поменять систему оценок.

Что сказать людям, которые это предлагают?

Моя дочка, семиклассница, не отрываясь от книги, сказала: «Мам, расслабься, уже все равно».

Наверное, сейчас это единственная тактика для выживания.

Уже все равно.

Можно заставить учителей надеть форму. Это вымоет из школы последних энтузиастов.

Можно вернуть десятилетку. Как раз только-только разгребли последствия введенной и тут же «выведенной» двенадцатилетки.

Можно загнать всех в пионеры. У некоторых еще есть иллюзии, что они существуют не только на бумаге.

Можно начать занятия в десять. А потом вернуть к восьми. Но, главное, не сразу, а когда уже все привыкнут и приспособятся к тому, что занятия начинаются позже.

Можно ввести обязательную форму. Такую, что все одинаковые. Чтоб синтетика, чтоб размер не подобрать. И чтоб на физкультуру тоже форма у всех обязательная. Вплоть до обуви. А если нога 46 размера, то чтоб надо было ехать в специальный магазин. Который один на всю страну и работает три раза в неделю по будням.

Можно запретить заниматься у репетиторов. А если в школе узнают, то штрафовать.

И не выпускать из школы до шести вечера, чтоб только родитель мог ребенка из школы забрать и под расписку.

Короче, идей масса, одна другой краше, тема неисчерпаема.

Но уже все равно.

Просто потому, что программ по многим предметам еще нет. Учебники не напечатаны. Учителей не хватает катастрофически. Уровень знаний рушится, несмотря на истеричное упрощение программ, с ними все равно не справляются. В ВУЗ можно поступить, набрав 5 из 100.

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На фоне этого «благополучия», менять десятибалльную систему на пятибалльную могут только люди, которые обладают каким-то инопланетным тактическим мышлением. Нам, простым землянам, недоступным.

Обидно, конечно, что инопланетяне захватили Министерство образования.

Если бы не подлые инопланетяне, в школах не бумажки бы заполняли, а детей учили. Учитель был бы уважаемым и высоко оплачиваемым профессионалом. Дети шли бы в школу с удовольствием, а на выходе желающие без всяких репетиторов (зачем репетиторы, если все лучшие педагоги работают в школе?) поступали бы в ВУЗ. А остальные имели бы достаточный багаж знаний и умений, чтобы работать и заниматься любимым делом без высшего образования. Школа учила бы тому, что пригодится в жизни, школа предоставляла бы выбор программ и предметов, школа развивала бы таланты и открывала способности.

Я не знаю есть ли смысл надеяться, что это все когда-нибудь случится. Смена системы оценивания в нынешней ситуации — это контрольный в голову.

Живем дальше. Занимаемся образованием детей самостоятельно.

Инопланетяне не вечны. Наверное».