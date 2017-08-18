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Общество
18.08.2017
Трогательные слова Виктора Бабарико о жене: «Она изменила меня в корне, отучила от эгоизма»

Трагическая гибель Марины Бабарико, супруги, заставила обратиться к трогательным словам, которые её муж, председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико сказал о своей любимой почти 5 лет назад.

В интервью chance.by банкир рассказал, что они поженились в 1987 году:

— Когда мы встретились с супругой, мы были ужасно разные люди. И когда мы решили, что вместе нам будет жить интересней, чем по отдельности, начался непростой процесс встраивания.

Скажу правду, с ее стороны было больше понимания и уступок, в основном связанных с моей работой. Она изначально сосредоточилась на семье, я — на обеспечении. Она стала формировать ту самую эмоциональную составляющую семьи, куда я мог бы прийти и выплеснуть свои проблемы…

Попытки понять, принять другого по-прежнему существуют, но сейчас этого «общего» у нас очень много. Она много знает о моих проектах, но никогда не говорила мне: «Да ну тебя с твоей работой!», и я не всегда понимаю и принимаю ее интересы, но я готов их разделить и попробовать…

На вопрос, чему вас научила жена, Виктор Бабарико ответил:

— Она даже не научила, она изменила меня в корне. Она отучила меня от эгоизма. Она сделала мою жизнь. Я не представляю себе, к чему бы меня привела меня моя жизнь, если бы я был один и строил ее на других принципах, только для себя…

«Салідарнасць» соболезнует Виктору Бабарико и его семье

 
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