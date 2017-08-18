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Лица
18.08.2017
Брижит Макрон: «Мне кажется, что XXI век будет веком женщин»

Первая леди Франции появилась на сентябрьской обложке французского Elle. Предлагаем избранное из интервью 64-летней героини.

– Единственный недостаток Эммануэля – он моложе меня... Привыкла к тому, что с нами происходят экстраординарные вещи. Всегда спрашиваю себя, какое приключение будет следующим. И это длится уже 20 лет.

– Мое расписание будет публиковаться на официальном сайте — так французские граждане смогут узнать, что я делаю. Важно, чтобы все было прозрачно. Моя роль будет общественно полезной, и французы смогут знать, что мне будет для этого нужно.

– Когда я читаю то, что пишут про наши отношения, мне кажется, я читаю про кого-то другого. Наша история очень простая.

– Мне кажется, что XXI век будет веком женщин. Это означает, что женщины смогут найти свой подход к миру.

 
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