Россельхознадзор заблокировал поставки продукции «Савушкиного продукта» в Россию

Российский контролирующий орган решил ввести новые ограничительные меры против белорусских молочных предприятий.

Как сообщает сайт ведомства, в связи с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, с 18 августа вводятся временные ограничения на поставки в Россию продукции четырех компаний.

Среди них оказались предприятие «Витконпродукт», «Молочные горки», «Рогачевский МКК», а также «Савушкин продукт».

Ведомство также сообщает, что в случае поступления в страну продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения ограничений, решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме.

Кроме всего прочего, россияне ввели режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции еще пяти белорусских предприятий, среди которых – «Беловежские сыры», «Бобруйский мясокомбинат»,

«Здравушка-Милк», «Минский молочный завод №1» и другие.