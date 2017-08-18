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Скандалы
18.08.2017
Михаил Миронович
Бред: армия напала на майки чемпионов

В распоряжении «Прессбола» оказалась примечательная переписка двух организаций, которые делят дворец спорта «Уручье»: Спортивного комитета Вооруженных сил и собственно гандбольного клуба СКА.

В 1980-е годы минский СКА был сильнейшим клубом мира в гандболе. Белорусская команда трижды завоевывала Кубок европейских чемпионов, шесть раз побеждала в чемпионате СССР и завоевала кучу других трофеев.

Логично, что согласно традиции, существующей во всем мире, во дворце спорта «Уручье», который является домашней ареной СКА под сводами арены красуются майки легендарных игроков клуба: Александра Каршакевича, Юрия Шевцова, Георгия Свириденко, Александра Тучкина, Константина Шароварова, Михаила Якимовича, Андрея Барбашинского и Андрея Миневского.

Логично для всех, кроме некоторых людей в погонах…

«В целях придания дворцу игровых видов спорта «Уручье» эстетического вида (!!! – «Салідарнасць»), а также воспитания патриотизма и высоких моральных качеств у военнослужащих и гражданского персонала руководством государственного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных сил Республики Беларусь» принято решение вывесить на главной игровой арене ДИВС со стороны главного экрана флаги с символикой Вооруженных сил и спортивных организаций страны.

На основании вышеизложенного прошу Вас в срок до 11 августа 2017 года перевесить майки с символикой вашего клуба на противоположную сторону главной арены ДИВС на планку, расположенную над трибуной «В». В случае если майки не будут перевешены в указанный срок, они будут перевешены сотрудниками ДИВС без вашего участия...».

Это цитата из письма председателя Спорткомитета ВС полковника Анатолия Ханевского в адрес СКА.

То есть майки чемпионов, принесших славу армейскому клубу, предлагается убрать туда, где они будут не видны, чтобы расчистить место для официозной символики.

И вот каким запасом интеллекта надо обладать, чтобы решить, что флаг Вооруженных сил в центре арены «Уручье» будет способствовать «воспитания патриотизма и высоких моральных качеств». Кстати, если воспринимать текст письма буквально, можно прийти к выводу, что таковые у «военнослужащих и гражданского персонала» в данный момент отсутствуют. Но решить эту проблему можно при помощи перевешивания…

Директор СКА Павел Галкин составил письмо, в котором, в частности, отметил, что «мотивировка замены стилизованных маек на флаги родов войск тем, что они (майки) не придают эстетического вида дворцу, по меньшей мере неубедительна. Дворец игровых видов спорта — это не войсковой спортивный зал на закрытой территории и даже не Дом офицеров с доступом для общественности. А миролюбивая страна Беларусь — не КНДР…»

Мы надеялись, что в этой истории возобладает здравый смысл, а не «северокорейские» взгляды некоторых военных.

Однако в пятницу в полдень «Прессбол» сообщил, что на месте маек олимпийских чемпионов в «Уручье» повесили флаги ВВС, Сухопутных войск и Сил специальных операций .

По итогам смены декораций майки восьми олимпийских чемпионов — Александра Каршакевича, Юрия Шевцова, Георгия Свириденко, Александра Тучкина, Константина Шароварова, Михаила Якимовича, Андрея Барбашинского и Андрея Миневского — переместились на противоположную сторону за главной трибуной.

На центральном же месте под сводами спорткомплекса нынче закреплены флаги родов войск Вооруженных Сил Республики Беларусь. В частности — Военно-воздушных сил, Сухопутных войск и Сил специальных операций.

 
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