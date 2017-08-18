БАТЭ не смог одолеть «Александрию»

17 августа борисовский БАТЭ провел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с украинской «Александрией».

Белорусский чемпион быстро открыл счет, но вскоре зевнул гол в свои ворота. Впоследствии шансы для взятия ворот имели обе команды, но…

БАТЭ (Борисов, Беларусь) – Александрия (Александрия, Украина) – 1:1 (Иванич, 8 – Банада, 19)

Ответный матч состоится 24 августа. Но результативная ничья на своем поле делает еврокубковые перспективы туманными.