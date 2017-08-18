Зачем Лукашенко зарплата 1500 рублей

В рамках спецпроекта «Дуэль» два автора комментируют новую задачу, поставленную Александром Лукашенко.

Средняя зарплата еще не взяла высоту 1000 рублей, а ей уже поставлена очередная планка – 1500. Куда спешит Александр Лукашенко?

Михаил Брошин: Видимость обновления социального контракта

Глава Беларуси, похоже, услышал звоночек в феврале-марте, когда география протестов приобрела беспрецедентный для нашей страны характер. Довольно очевидно, что недовольство было вызвано не столько декретом, направленным против «тунеядцев», сколько затянувшимся снижением уровня жизни.

Сейчас власть играет на упреждение. 1000 рублей – цифра, конечно, круглая, но это меньше (с точки зрения реальных доходов и долларового эквивалента), чем была средняя зарплата в 2013-м.

Поэтому Лукашенко предлагает населению обновленный социальный контракт. Мол, кризис закончился, начинается рост, скоро вы получите не только «папиццот», но и больше – так что, сидите и не жужжите.

Это, конечно, лишь попытка создать видимость грядущего благополучия, предпосылок для которого немного, а то и вовсе нет. Почему она предпринята именно сейчас? Может быть, дело в том, что слухи о референдуме в 2018 году, совмещенном с местными выборами – не такие уж слухи?

Сергей Синица: Попытка реванша у «дамы»

Помилуйте, какой контракт может быть у феодала с крепостными? Общественный договор предполагает, что это самое общество находится, как минимум, в одной весовой категории с властью и способно к активным системным действиям, чего за белорусским населением не наблюдалось уже очень давно.

Нет у главы государства и необходимости покупать лояльность избирателей. Раньше эта традиция действительно существовала: средняя зарплата в размере 100 долларов в 2001-м, 250 – в 2006-м, 500 – в 2010-м…

Но в 2015-м оказалось, что система работает и без пряников. Повышения зарплат к президентским выборам не случилось, однако процедура прошла в полном соответствии с намеченным планом.

Новая задача Лукашенко – это очередной раунд схватки с его самым неподатливым противником: экономикой. Похоже, основным движущим мотивом для главы государства является стремление взять реванш у этой «дамы», которая на протяжении последних лет нанесла ему несколько чувствительных ударов. Сказал – смогу, значит – смогу! Будет и 500, и 750! Не потому, что очень надо, а просто, чтобы продемонстрировать себе и остальным собственное всесилие.

Только получиться всё может с точностью до наоборот.

Приключения белорусских зарплат в одной картинке