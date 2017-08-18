Эксперт по вопросам безопасности: Барселона пополнила список европейских городов, ставших «мягкой» целью

Корреспондент ВВС по вопросам безопасности Гордон Корера – о теракте в Испании.

Барселона пополнила список европейских городов, испытавших на себе ужасные последствия автомобильного нападения на туристическую достопримечательность или иную незащищенную, «мягкую» цель.

Год назад в Ницце мишенью стали празднования Дня взятия Бастилии, затем была рождественская ярмарка в Берлине. Затем были нападения в Париже и Стокгольме. В Лондоне объектами нападения с помощью легковых автомобилей и грузовиков происходили в Вестминстере, на мосту через Темзу и в Финсбери-парке.

В Британии у наиболее заметных объектов, которые могли бы привлечь внимание террористов, устанавливаются новые защитные заграждения в попытке минимизировать риски, а также ведутся разговоры о введении проверки личности тех, кто арендует фургоны. Однако британские спецслужбы - так же как и их коллеги по всей Европе - прекрасно отдают себе отчет в том, насколько ограничены их возможности по выявлению и пресечению угрозы подобного характера.

Орудия для совершения таких преступлений всегда под рукой, и у преступников нет необходимости в тренировке, координации или планировании. Это означает, что исполнители оставляют не так много возможностей для спецслужб своевременно раскрыть их намерения.

Хоть группировка, называющая себя «Исламским государством» и распространила заявление, утверждающее, что ее «солдаты» осуществили нападение в Барселоне, пока нет ясности в том, имели ли исполнители прямую связь с ней или же просто были воодушевлены ее призывом к действию. Лексика подобных заявлений чаще указывает на второе.

Как бы то ни было, власти в любом случае будут готовиться к дальнейшим атакам схожего характера в обозримом будущем.

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.