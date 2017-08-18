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Общество
18.08.2017
Сергей Пискун, Завтра твоей страны
Юрист: «Наверное, МВД пошло на эту инициативу в связи с кризисом. Думают, как бы заработать»

Министерство внутренних дел планирует трудоустраивать бывших осужденных в сельхозпредприятия. Правозащитники считают, что это может вызвать как напряжение внутри страны, так и осуждение со стороны международных структур.

Однако эксперты уверены, что поставленных задач вряд ли удастся добиться.

– По своей непродуманности и неэффективности эта иницитива МВД напоминает декрет №3, – отмечает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»Олег Волчек.

Непонятно, почему бывшие заключенные должны быть заинтересованы в работе в колхозе, говорит собеседник.

– Люди отбыли, допустим, 5 лет и, естественно хотят домой к своим семьям и родственникам. А если они поедут в колхоз, то возникает вопрос: а как быть с женами и детьми? Их тоже будут приглашать в поселки? – недоумевает руководитель центра «Правовая помощь населению». – Да, в США осужденным также предлагают работу. Но этими вопросами занимаются не только власти, но и гражданское общество, и делается это все по согласию и по месту жительства человека.

Непонятно и каким категориям бывших заключенных будут предлагать работу в сельхозяйственных предприятиях. Ведь сегодня в заключении находится много людей с высшим образованием. Захотят и смогут ли они работать условно говоря трактористами? 

– Очевидно, что эти люди смогут больше пользы принести государству, работая по специальности. Тем более известно, что в сельхозпредприятиях низкие зарплаты, – говорит Олег Волчек.

Наконец, если на одном предприятии будут работать в основном бывшие заключенные, это может привести к взрывоопасной ситуации, к нарушением общественного прядка, считает собеседник.

Продолжение экспертного мнения, а также комментарий другого юриста читайте здесь

 
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