Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Жарко пообещал среднюю зарплату в образовании Br800 к концу года
«Лукашенко стремится восстановить социальный контракт с обществом»
«Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
Ксения Собчак: «Если вы не видели ЭТО – вы ничего не знаете про современность»
Что стоит за неожиданными угрозами Северной Кореи?
Что бывает, когда кто-то слишком много говорит
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