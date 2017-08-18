Фотожабы: «Хочу дожить до времен, когда зп в Беларуси будет $ 1000»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Жарко пообещал среднюю зарплату в образовании Br800 к концу года

«Лукашенко стремится восстановить социальный контракт с обществом»

«Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»

«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»

Ксения Собчак: «Если вы не видели ЭТО – вы ничего не знаете про современность»

Что стоит за неожиданными угрозами Северной Кореи?

Что бывает, когда кто-то слишком много говорит

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Когда услышал про зарплату в 1385 рублей