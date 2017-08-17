В Минском районе сотрудники госпредприятия за взятки продавали места на кладбищах

Работников государственного предприятия «Жилищник Минщины» будут судить за коррупцию.

Они обвиняются в том, что за взятки продавали места на кладбищах под Минском.

Как сообщает заместитель прокурора Минского района Павел Мойсак, умершие граждане проживали Минске и не могли быть бесплатно захоронены на территории района.

За разрешение на погребение на кладбищах в Минском районе по закону следовало заплатить пошлину — 50 базовых величин (на сегодня это 1 150 рублей). Однако работники предприятия «Жилищник Минщины» предлагали решить этот вопрос за меньшие суммы, которые брали себе в карман, сообщает БелаПАН.