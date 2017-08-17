В Беларуси урожай убирают следователи, на очереди — бывшие заключенные. Кто следующий?

Зацепило! Уборочная в нашей стране – фантасмагория в чистом виде.

На днях глава МВД выступил с инициативой отправлять в колхозы бывших заключенных. Цель благая — социальная реабилитация.

Сомнительно, что идея министра Шуневича поможет решить проблему кадров на селе. История доказывает: раб на земле продуктивно работать не будет.

И кто бы мог подумать, что через день после новости о зэко-колхозах на полях нашей родины появятся сотрудники правоохранительных органов!

Следователи из Сенно «оперативно отреагировав на выполнение поставленной стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности» утром воскресного дня во главе с начальником прибыли на центральный зерноток УСХП «Дружбинец».

Ущипните меня! Это точно сводка Следственного комитета за 17 августа 2017 года, а не районная газета 80-х годов прошлого века?

Кого следующего отправят в колхозы спасать урожай и продовольственную безопасность? Учителей, врачей, школьников? «Тунеядцев»? А может, министерство сельского хозяйства в полном составе выйдет из своих кабинетов на поля? Или глава государства приземлится на своем вертолете и даст крестьянам мастер-класс наподобие того, который проводил с Депардье?

Одно можно предсказать точно: фантасмагория не превратится в клоунаду. Как метко заметил журналист Анджей Почобут, в этом году в Беларуси нет «битвы за урожай», а есть всего лишь «уборочная кампания»:

«Причины отказа от милитаристской риторики очевидны. На фоне реальной войны в Украине лукашенковские кукурузно-пшеничные «войска» с «главнокомандующим», который на вертолете, выглядели бы как клоунада».