Главный оппозиционер Кыргызстана получил восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества

Украинский хакер дает показания по делу о кибератаках в США. Адвокат Януковича отказался защищать его в деле о госизмене. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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