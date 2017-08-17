Азаренко объяснила, почему не сможет сыграть на US Open в этом году

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минском районе сотрудники госпредприятия за взятки продавали места на кладбищах
Главный оппозиционер Кыргызстана получил восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества
Кадр дня: как следователи из Сенно убирали урожай
Анархист Косинеров проиграл суд к ОНТ и начальнику ГУВД
В Иркутске местные жители принесли к зданию правительства четыре гроба. Фотофакт
Министр ЖКХ рассказал, как белорусов будут стимулировать к установке теплосчетчиков
Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился
МНС патумачыла, чаму не ратавала сабаку, які паміраў ад сьпякоты ў замкнутым аўто
Российский миллиардер подарил Минску памятник Мулявину. Фотофакт
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Юрий Дракохруст: Белорусские гастарбайтеры — зеркало народной души
Белорусы получили около 100 тысяч карт поляка
Жара не отступает – в субботу по югу +34°С
В Саудовской Аравии умер второй принц за месяц
Состоялась историческая для белорусской ИТ-индустрии сделка: покупатель — Google
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
$ 60 с человека, «чтобы Вова Путин и Игорёк Сечин почувствовали себя важными»
«У нас в стране мемобразующий президент»
Федынич – о предъявленных обвинениях: «Это заказное мероприятие»
«Вот что объединяет 10 млн, посмотревших Оксимирона с Гнойным: ненависть, политика, ксенофобия, деньги… И поэзия!»
Отправь письмо поддержки Игорю Комлику
Романчук: «До дна нам еще очень далеко»
Приключения белорусских зарплат в одной картинке
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Реплика дня:
«Глядишь, скоро нас всех оденут в форму: кого в полосатую робу, а кого в крапинку»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
17.08.2017
Азаренко объяснила, почему не сможет сыграть на US Open в этом году

Известная теннисистка выступила с официальным заявлением.

«Мои невероятные болельщики и друзья, которые поддерживают меня на протяжении всей моей карьеры, заслуживают того, чтобы знать, почему я не могу сыграть на US Open в этом году.

День в прошлом декабре, когда родился мой сын Лео, был самым счастливым в моей жизни. С тех пор я по-новому смотрю на молодых матерей и отцов, у которых с рождением детей появляется столько разных обязанностей. Между тем, как и большинство работающих мам, несмотря на мою безграничную любовь к сыну, я оказываюсь в ситуации сложного выбора, который может отсрочить мое возвращение к работе.

В минувшем марте в Беларуси я начала готовиться к своему возвращению, которое было намечено на 31 июля. Мне удалось вернуться раньше, и я сыграла на Мальорке, а потом на «Уимблдоне».

Вскоре после «Уимблдона» мы с отцом Лео расстались и сейчас решаем юридические вопросы. В ситуации, сложившейся на данный момент, я могу сыграть на US Open в этом году только в том случае, если оставлю Лео в Калифорнии, что я делать не хочу.

Одновременно заботиться о ребенке и строить карьеру не бывает просто, но я готова к этому испытанию. И я хочу выразить свою поддержку мужчинам и женщинам, которые, как и я, убеждены, что совершенно нормально быть родителем и при этом работать. Никто не должен оказываться перед выбором: ребенок или карьера. Мы все достаточно сильны, чтобы делать и то, и другое.

Я безмерно благодарна за поддержку, которую получаю от мужчин и женщин по всему миру, которые солидарны с работающими мамами и поддерживают их в их праве быть с ребенком. И я с оптимизмом смотрю в будущее и рассчитываю, что ситуация разрешится благополучно, и я смогу возобновить выступления. Ни один родитель не должен выбирать между ребенком и карьерой.

Я верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео сможем уладить наши разногласия, выстроить взаимодействие и договориться о том, как нам путешествовать всем вместе, чтобы я могла играть, но главное – чтобы в жизни Лео постоянно присутствовали оба его родителя». (Перевод: sports.ru)

Как сообщалось ранее, экс первая ракетка мира Виктория Азаренко наняла адвоката для решения вопроса об опеке над ее сыном.

Что мы знаем о Лауре Вассер – адвокате Виктории Азаренко

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Теракт в Барселоне: есть погибшие и раненые
В Португалии погибла жена главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси
Три идеи для белорусов, как организовать красивую свадьбу в Вильнюсе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY