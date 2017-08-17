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В мире
17.08.2017
Теракт в Барселоне: есть погибшие и раненые

Подозреваемый в совершении теракта Дрисс Укабир задержан. Полиция застрелила его соучастника.

Днем 17 августа водитель на улице Рамбла сбил пешеходов. По официальным данным, подтверждена смерть одного человека, 32 ранены. По данным прессы, погибли как минимум 13 человек.

Фото: elperiodico.com

По данным 20 Minutos, фургон двигался на скорости около 80 км/ч. Очевидцы сообщают, что водитель старался задеть как можно больше людей.

После инцидента водитель фургона скрылся.

Ректор Университета Глазго Аамер Анвер во время атаки находился на улице Рамбла:

– Рамбла была полна туристов. Я услышал шум, звук столкновения. В тот же миг я услышал крики и увидел, как люди начали бежать. Это было похоже на лавину из бегущих людей. Они были повсюду: и спереди, и сзади меня. Люди запрыгивали в магазины, выхватывали детей из колясок. Я видел бегущую женщину, потом она остановилась и закричала, потому что не могла найти детей. В следующие 30 секунд я увидел полицию с оружием.

Установлена личность подозреваемого в теракте

Испанские СМИ опубликовали фотографию и имя человека, подозреваемого в совершении теракта в Барселоне 17 августа.

По предварительным данным, его зовут Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Он арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт.

В полиции эти данные пока не подтвердили.

Подозреваемый в теракте задержан

Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Дрисс Укабир задержан, сообщает газета El Periodico.

Газета La Vanguardia также сообщает о задержании Укабира и еще одного человека, причастного к теракту. Речь может идти о задержании человека, который пытался прорваться через полицейское оцепление.

Из сообщения El Periodico следует, что Укабир был задержан в городе Манлье, где был найден один из фургонов, разыскивавшихся в связи с терактом.

Полиция Каталонии подтвердила задержание одного подозреваемого, не называя его имени. Одновременно полицейские опровергли информацию о преступнике, захватившем бар в Барселоне недалеко от места теракта.

Полиция застрелила второго соучастника теракта

Один из предполагаемых террористов, устроивших наезд на пешеходов в Барселоне, был убит в перестрелке с полицией. Об этом пишет La Vanguardia, официального подтверждения информации пока нет.

По данным издания, перестрелка произошла в барселонском пригороде Сан-Жуст-Десверн.

Ранее полиция подтвердила задержание второго подозреваемого Дрисса Укабира.

 
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