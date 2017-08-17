Кадр дня: как следователи из Сенно убирали урожай

В воскресный день в 33-градусную жару следователи отгружали зерновые.

Об этом сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

— Оперативно отреагировав на выполнение поставленной стратегической задачи обеспечения продовольственной безопасности, утром воскресного дня следователи Сенненского районного отдела Следственного комитета во главе с начальником Александром Мизавцовым прибыли на центральный зерноток УСХП «Дружбинец» ОАО «Полоцктранснефть Дружба», расположенный вблизи а.г.Немойта Сенненского района, — сообщается на сайте Следственного комитета.

Как заявил начальник Сенненского РОСК Александр Мизавцов:

— Только прикоснувшись к нелегкому и благородному труду хлеборобов, понимаешь и осознаешь важность этой работы, ее значимость для всей страны.

Эта новость, видимо, должна убедить белорусов в том, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. Эффект получился обратный: если следователи убирают урожай в свой выходной день, и это является стратегической задачей, это лишний раз доказывает, что сельским хозяйством в Беларуси управляют непрофессионально.