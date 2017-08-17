В Португалии погибла жена главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Независимые источники сообщают, что Марина Бабарико на Мадейре во время занятий дайвингом.

О гибели гражданки Беларуси 17 августа сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия в МИД не сообщили, там также не назвали личность погибшей.

По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.

Фото со страницы Марины Бабарико в Фейсбуке

Sputnik со ссылкой на независимые источники пишет, что Марина Бабарико погибла во время погружения на глубину.

Как сообщают знакомые семьи, Виктор Бабарико также был в Португалии, где отдыхал вместе с супругой.

Дайвинг — давнее увлечение банкира. В интервью TUT.BY Виктор Бабарико рассказывал, что у них всегда получалось, что увлечение одного члена семьи передавалось всем остальным.

— Я много рассказывал, как это здорово и интересно, и мы все пошли на курсы дайверов. Но дайверами остались я и жена. Дочери он совсем не понравился. Она ограничилась одной или двумя поездками, плюнула на эту историю и сказала, что это не ее. Сын очень хорошо ныряет, но не очень часто. Он не сильно увлеченный дайвер.

Виктор Бабарико возглавляет «Белгазпромбанк» с 2000 года, известен как меценат, является председателем попечительского совета фонда «Шанс».