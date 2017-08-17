В Португалии погибла жена главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минском районе сотрудники госпредприятия за взятки продавали места на кладбищах
Главный оппозиционер Кыргызстана получил восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества
Кадр дня: как следователи из Сенно убирали урожай
Анархист Косинеров проиграл суд к ОНТ и начальнику ГУВД
В Иркутске местные жители принесли к зданию правительства четыре гроба. Фотофакт
Министр ЖКХ рассказал, как белорусов будут стимулировать к установке теплосчетчиков
Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился
МНС патумачыла, чаму не ратавала сабаку, які паміраў ад сьпякоты ў замкнутым аўто
Российский миллиардер подарил Минску памятник Мулявину. Фотофакт
Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня
Юрий Дракохруст: Белорусские гастарбайтеры — зеркало народной души
Белорусы получили около 100 тысяч карт поляка
Жара не отступает – в субботу по югу +34°С
В Саудовской Аравии умер второй принц за месяц
Состоялась историческая для белорусской ИТ-индустрии сделка: покупатель — Google
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
$ 60 с человека, «чтобы Вова Путин и Игорёк Сечин почувствовали себя важными»
«У нас в стране мемобразующий президент»
Федынич – о предъявленных обвинениях: «Это заказное мероприятие»
«Вот что объединяет 10 млн, посмотревших Оксимирона с Гнойным: ненависть, политика, ксенофобия, деньги… И поэзия!»
Отправь письмо поддержки Игорю Комлику
Романчук: «До дна нам еще очень далеко»
Приключения белорусских зарплат в одной картинке
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Реплика дня:
«Глядишь, скоро нас всех оденут в форму: кого в полосатую робу, а кого в крапинку»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
17.08.2017
Салiдарнасць
В Португалии погибла жена главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико

Независимые источники сообщают, что Марина Бабарико на Мадейре во время занятий дайвингом.

О гибели гражданки Беларуси 17 августа сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия в МИД не сообщили, там также не назвали личность погибшей.

По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.

Фото со страницы Марины Бабарико в Фейсбуке

Sputnik со ссылкой на независимые источники пишет, что Марина Бабарико погибла во время погружения на глубину.

Как сообщают знакомые семьи, Виктор Бабарико также был в Португалии, где отдыхал вместе с супругой.

Дайвинг — давнее увлечение банкира. В интервью TUT.BY Виктор Бабарико рассказывал, что у них всегда получалось, что увлечение одного члена семьи передавалось всем остальным.

— Я много рассказывал, как это здорово и интересно, и мы все пошли на курсы дайверов. Но дайверами остались я и жена. Дочери он совсем не понравился. Она ограничилась одной или двумя поездками, плюнула на эту историю и сказала, что это не ее. Сын очень хорошо ныряет, но не очень часто. Он не сильно увлеченный дайвер.

Виктор Бабарико возглавляет «Белгазпромбанк» с 2000 года, известен как меценат, является председателем попечительского совета фонда «Шанс».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Теракт в Барселоне: есть погибшие и раненые
В Португалии погибла жена главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
«Понятно, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси
Три идеи для белорусов, как организовать красивую свадьбу в Вильнюсе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY