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17.08.2017
Артем Шрайбман, TUT.BY
Анархист Косинеров проиграл суд к ОНТ и начальнику ГУВД

Анархист Вячеслав Косинеров обратился в суд Центрального района Минска с иском о защите чести и достоинства против главы столичного ГУВД Александра Барсукова и ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич, а также их нанимателей — телеканала и МВД.

Активист заявляет, что Барсуков оклеветал его в эфире ОНТ, заявив, что Косинеров — хулиган, на котором «клейма негде ставить» и что он трижды привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Судья Андрей Денкевич поддержал позицию ответчиков, которые сказали, что в сюжете ОНТ имя Косинерова не упоминается, а значит, его нельзя идентифицировать.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заявление Александра Барсукова прозвучало в сюжете ОНТ 6 апреля 2017 года в связи с очередным уголовным делом против Косинерова. Анархист накинул петлю на памятник царскому полицейскому у здания МВД. Его судили за хулиганство и в итоге дали штраф.

Глава ГУВД тогда заявил: «Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету… Три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества».

Косинеров отметил, что на момент выхода передачи лишь единожды привлекался к уголовной ответственности — по известному «делу граффитистов». И тогда его судили за порчу имущества, а не за хулиганство. Таким образом, пишет в иске анархист, высказывания Барсукова и телеведущей Тишкевич в эфире ОНТ нанесли ему «нравственные страдания, выразившиеся в чувстве глубокой обиды и унижения, а также дискредитации в глазах общества его имени».

Истец просил суд признать распространенные сведения не соответствующими действительности и обязать ответчиков удалить их, а также опровергнуть путем оглашения в программе «Наши новости» на канале ОНТ и взыскать с ответчиков 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ответчики: Из сюжета неясно, что речь о Косинерове

В суде 17 августа юрист ОНТ Юрий Зинкевич спросил, почему истец и его адвокат решили, что речь в эфире шла именно о Косинерове.

Адвокат ответила, что в эфире речь шла об анархисте, набросившем веревку на памятник городовому, человеке, которого правозащитники признали политзаключенным, и который находится под стражей.

— Но каким образом все эти сведения идентифицируют Косинерова?

— Из этих характеристик однозначно усматривается, что речь идет о Косинерове.

Зинкевич не согласился с ней, заявив, что сюжет телеканала не идентифицирует Косинерова по имени или как-то иначе. А комментарии представителей ГУВД не могут быть основанием для привлечения СМИ к ответственности, потому что по закону СМИ не отвечают за транслируемые слова представителей госорганов.

Тогда адвокат истца спросила, про кого был спорный сюжет.

— Про гражданина Республики Беларуси, нарушившего закон.

— Вы можете его назвать?

— Нет.

— Почему?

— Зачем его называть? Сказано — хулиган, гражданин Республики Беларусь.

Представитель МВД Александр Орлов повторил точку зрения юриста ОНТ о том, что сюжет телеканала не идентифицировал Косинерова.

— Не была указана фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные о гражданстве, данные о родителях, семейном положении, образовании и т.п.

Второй представитель МВД Андрей Тур признал, что речь в сюжете речь идет о Косинерове, но заявил, что там не описываются его личные данные, а только рассказывается о преступлении.

— Вместе с тем, информация о привлечении его к уголовной ответственности, высказанная начальником ГУВД, является образным, фигуральным выражением, основанном на субъективном мнении ответчика относительно имеющихся сведений о привлечении истца к административной и уголовной ответственности ранее.

В прениях адвокат заявила, что, если Барсуков выступал в официальном качестве, он не мог высказывать свои субъективные мнения, особенно, когда говорил о факте — трехкратном привлечении Косинерова к уголовной ответственности.

— Любому человеку, который более или менее интересуется событиями в Минске, было очевидно, что новость [ОНТ] касалась Косинерова.

Юрист ОНТ Зинкевич в прениях повторил, что в сюжете его телеканала информации о Вячеславе Косинерове не высказывалось. Представитель МВД Орлов сказал, что невозможно «по данному ролику идентифицировать лицо», о котором говорит Барсуков.

То, что многочисленные интернет-ресурсы до сюжета ОНТ связали именно с Косинеровым уголовное дело за «повешенный памятник» и задержание подозреваемого — «их субъективное мнение», добавил Орлов.

— Не Барсуков в данном случае должен отвечать, он даже не идентифицирует лицо, а новостные сайты, которые распространяют данную информацию.

Отметим, что в письменном возражении на иск, которое начальник ГУВД направил в суд, Александр Барсуков сам не скрывает, что говорил о Косинерове и объяснил, почему описал его так, как описал.

Суд отказал в удовлетворении иска, зачитав только резолютивную часть решения.

 
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