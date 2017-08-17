В Иркутске местные жители принесли к зданию правительства четыре гроба. Фотофакт

Таким образом властям и жителям города напомнили о гибели четырех воспитанниц психоневрологического интерната.

15 августа у здания правительства Иркутской области появились четыре бутафорских гроба.

Как стало известно позже, двое местных жителей таким образом напомнили властям и согражданам о гибели четырех воспитанниц психоневрологического интерната для детей-инвалидов. Трагедия произошла прошлым летом. Всего было госпитализировано 57 детей, часть из них проходила лечение в Иркутске.

«В результате оптимизации штатного расписания в Черемховском интернате получилось, что уборщица одними руками убирала и потом раздавала пищу больным детям», — напоминают в одном из иркутских пабликов.

Участников перфоманса оштрафовали, бутафорские гробы уничтожили по решению суда.