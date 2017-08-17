Министр ЖКХ рассказал, как белорусов будут стимулировать к установке теплосчетчиков

Проект нормативного правового акта предусматривает привлечение средств граждан.

Белорусов предлагается стимулировать к установке счетчиков тепла, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

По словам чиновника, эксперты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что необходимо принять дополнительные меры по вовлечению граждан в тепловую модернизацию.

— В первую очередь это связано с внедрением индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Такие возможности имеются. Сейчас мы разрабатываем проект нормативного правового акта, который направлен на стимулирование граждан к экономному расходованию тепловой энергии, — цитирует министра ЖКХ БЕЛТА.

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Документ предусматривает как систему господдержки, так и вовлечение средств граждан, потому что 94% жилфонда находится в частной собственности.

Терехов напомнил, что с 1 января 2018 года белорусы начнут полностью оплачивать услуги ЖКХ, за исключением тепловой энергии.

— Работа по снижению себестоимости тепловой энергии носит приоритетный характер, — подчеркнул министр.

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