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Экономика
17.08.2017
Глава оршанского завода, сказавший, что «мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х», уволился

В начале августа «по собственному желанию».

Директор Оршанского инструментального завода Владимир Троицкий, пытавшийся реализовать план модернизации убыточного завода, возглавлял предприятие чуть больше года. Как сообщили TUT.BY заводе, покинул пост по собственному желанию.

Фото Игорь Матвеев

Бизнес-план по комплексной модернизации предприятия, который продвигал Троицкий, предполагал инвестиции в размере около 63 млн долларов. В результате предполагалось, что завод сможет закрыть половину отечественного рынка инструмента и значительно увеличить объемы экспорта, отмечает портал.

Бывший директор инструментального завода отказался давать комментарии TUT.BY о своей отставке и будущих планах. По словам окружения Троицкого, экс-руководитель оршанского предприятия перед увольнением подвергся жесткой критике и получил выговоры со стороны Минпрома. Получить комментарий министерства пока не удалось.

Месяцем ранее портал сообщал, что директор пришел на предприятие весной прошлого года после семи лет руководства местным авиаремонтным заводом. О тяжелом финансовом положении сложно было не догадаться. После анализа технических показателей, состояния инфраструктуры и наличия кадров Троицкому стало совершенно ясно, что завод реально банкрот:

— Причем банкрот не только с точки зрения финансовой, но и с технической. Все оборудование не менялось с 1974 года — с момента основания предприятия. Естественно, на таком оборудовании нельзя сделать современный продукт, который нужен нашей промышленности. А мы до сих пор делаем инструмент уровня 1970-х годов.

 
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