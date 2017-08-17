Пинк поет о невыполненных обещаниях политиков. What About Us?

37-летняя американская певица представила эмоциональный клип с политическим подтекстом.

В самом начале клипа звучит речь губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, с которой политик выступал на предвыборной кампании Дональда Трампа. Такая вставка в музыкальном клипе неслучайна. Его речь была полна громких обещаний, которые, судя по всему, не оправдали ожиданий артистки, пишет «Сплетник».

— Мы и есть проблемы, которые нужно решать/Мы и есть дети, которые нуждаются в любви, — поет Пинк, сообщая, что самые важные проблемы должны решаться здесь и сейчас, ведь они приносят людям страдание и боль.

Сингл What About Us? акцентирует внимание на многих социальных проблемах: расизм, дискриминация по половому признаку, оскорбление представителей сексуальных меньшинств.