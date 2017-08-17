«Россия в обозримом будущем не станет государством с режимом европейского типа»

Политолог Якуб Корэйба – о цивилизационном разрыве между Россией и Западом. Избранное из его выступления на «Эхе Москвы».

– Трамп, Макрон или Путин – это одного пиаровского поля ягоды, и тут российский агитпроп просто копипастит приемы, отработанные в более технологически продвинутых штабах кандидатов в президенты западных стран.

Однако, есть и свои особенности, местные акценты, которые невозможно объяснить без углубления в российскую душу и проведения национального психоанализа. Ведь полуголый пожилой мужчина с рыбой нам в Европе только кажется полуголым пожилым мужчиной с рыбой, а на самом деле он:

– Всенародный отец нации.

– Общероссийский чемпион и пример здоровья.

– Главный патриот страны.

И если во втором десятилетии XXI века президентская кампания в России строится по вышеуказанной схеме (а делается это, без сомнений, в итоге анализа честно и тщательно проведенных социологических исследований), то можно окончательно сказать, что Россия не является и в обозримом будущем не станет государством с режимом европейского типа.

Ведь в Европе не нужны вожди. Нужны скучные, но эффективные менеджеры, которые в рамках контракта на энное количество лет будут не воплощать в жизнь историческую миссию, а пункт за пунктом реализовывать тот договор, за который на выборах проголосовало большинство.

И то, какие земные или небесные силы стоят за ними, какая у них физическая форма и умеют ли они управлять истребителем, не имеет с точки зрения гражданина-заказчика этих услуг никакого значения.

В России все по-другому: тут личность важнее, чем закон, обычай и процедура, и в этом суть цивилизационного разрыва между Россией и Западом, который при нашей жизни уже вряд ли склеится. По крайней мере, не на тех выборах, подготовка к которым вот-вот началась в тувинском лесу.