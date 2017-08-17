Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»

Очередное впечатляющее расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Фотографию человека рядом с «Теслой» нам прислали несколько месяцев назад, мы пробили её номер и поняли, что пора бы выпускать историю о персонаже, за которым мы наблюдаем 2,5 года, — пишет сайт navalny.com.— Тем более, что последнее время куски информации о нем начали появляться то здесь, то там. А нам очень хочется, чтобы широкая публика узрела нашего героя во всей, так сказать, полноте картины.

Итак, кто же на фото? Знакомое какое-то лицо.

Это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Слева он стоит около автомобиля Тесла. Ну мало ли с чем рядом можно стоять! Ну а справа — он уже сидит внутри этой Теслы. Тут уже все более однозначно.

За Дмитрием Песковым мы следим давно — вот, кто хочет освежить: история про часы за 37 миллионов российских рублей, история про медовый месяц на яхте за 26 миллионов рублей в неделю, дом за миллиард опять же. Нам он известен как заядлый коррупционер, человек, так сказать, падкий на незаконное обогащение. Ну как не проверить, что это за Тесла такая.

Тем более автомобиль классный какой. Новейшие технологии, инновации, экологичность, прямо из Силиконовой долины в Москву. Стоит такой порядка 10 миллионов российских рублей.

Можете не утруждаться, в декларации Пескова вы такой не найдете. Стоимость этой модели Теслы сопоставима с годовым доходом чиновника Пескова.

Я думаю, вы понимаете, что есть миллион и один способ узнать, кому машина принадлежит, и, естественно, нам жутко любопытно узнать, на чьей же Тесле гоняет Песков.

Можете у знакомого гаишника попросить проверить. А можете базу штрафов глянуть. На Теслу выписывалось несколько, а где штрафы, там и имя нарушителя.

Николай Дмитриевич... хммм.... НИ СЛОВА БОЛЬШЕ.

Николай Дмитриевич Чоулз. Знакомьтесь.

На самом деле вы с ним почти познакомились пару лет назад, он нам попадался и в расследовании про медовый месяц Пескова и Навки на яхте Мальтиз Фалькон и много где еще. Ведь Николай Чоулз — это сын Дмитрия Пескова.

У Николая необычная фамилия — Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой (первой женой Пескова) переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где и оставался более десяти лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 2011-2012. Примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту.

Сегодняшняя наша история отнюдь не про Теслу, которую Песков оформил на взрослого сына, чтобы не декларировать. Рассказывать мы будем именно про Николая. Потому что его история интереснее, чем стотысячное доказательство того, что Песков — коррупционер.

Николай Чоулз — пример того, как в России, где 20 миллионов человек находится за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие. На самом высоком уровне. И при этом НИЧЕГО не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщика.

Итак, переходим к жизни Николая Чоулза в Москве. Как я уже писал, мы несколько лет следили за сыном Пескова, и делать это было легко и ненапряжно. Чтобы все понять, достаточно просто внимательно изучить его социальные сети.

Он пользуется только лучшими автомобилями. Это не только вышеупомянутая Тесла. Сам он ездит на новом Рендж Ровере, патриотично обвязывая зеркало георгиевской ленточкой. Такой стоит 9 миллионов рублей.

Слева - фото из соцсетей Николая. Справа - скриншот видео из инстаграма Лизы Песковой (2 июля 2016, сейчас - удалено)

Также в его автопарке были замечены Феррари. Мерседес CLA. Ну и мотоцикл Харли Дэвидсон.

Он летает частными самолетами. Когда не частными, то первым классом. Ну, иногда бизнес-классом тоже.

Яхты, путешествия, тусовки, отдых. Полный набор гедониста.

Хобби английского аристократа — конный спорт. Лошадьми завалены все его соцсети, он устраивает фотосессии, вешает собственные портреты с лошадьми и так далее. Судя по тому, что он сам пишет в соцсетях, лошадь у него собственная, что тоже удовольствие подороже приличного автомобиля. Однако, единого реестра владельцев лошадьми мы не нашли, штрафов на коней не выписывают, извините.

В общем человек вернулся из гнилой старой скучной Европы в Москву и живет полной жизнью. И жизнь его — праздник, и закон ему — не закон».

Фонд Навального, на сайте которого можно прочитать полное расследование, просит неравнодушных распространить видео о Николае: «Действуйте, вносите хоть какой-то вклад в общее дело. Иначе так всю жизнь и будем работать на Колю Чоулза-Пескова».