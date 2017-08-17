«Понято, что это — спектакль, но Лукашенко продолжает летать над полями»

Нужны ли для уборки хлеба президент, его вертолет и чиновники.

Александр Лукашенко продолжает инспектировать ход уборочной кампании. В среду он облетел на вертолете восточную часть Минского района и большинство районов Могилевской области.

Планируется, что в ближайшие дни руководитель страны лично посетит и проконтролирует ситуацию на полях и в хозяйствах этих регионов. Запланированы мероприятия и на полях Витебской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото intex-press

Об эффективности воздушных инспекций и целесообразности личного присутствия высшего руководства страны на полях «Салідарнасці»в экспресс-комментарии рассказал экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров.

— В свое время я летал на вертолетах с вице-премьером Александром Попковым. Ну что там можно увидеть? Полегло, не полегло. Убрано, не убрано. Скирда стоит там или не там. А больше ничего и не увидишь с вертолета. Если речь о реальном контроле, то нужно побыть в районе, чтобы все толком увидеть. Посмотреть дороги, по которым зерно возят, нет ли просыпанного. Посмотреть на хлебоприемных пунктах, большие ли там очереди. Это все детали, которые можно увидеть только с земли, — поделился своим мнением об эффективности вертолетных облетов полей экс-директор.

Михаил Кадыров рассказал о том, что происходит на поле во время встречи главы государства:

— Раньше мне доводилось находиться на полях, где садился президентский вертолет. Ждут его, журналистов понагоняют. Отвлекается от работы районное руководство, областное.

По словам собеседника, чаще всего Лукашенко, выйдя из вертолета, начинал с критики:

— Все уже знали об этом, относились с пониманием — это стало неизменной традицией.

После вступительной взбучки на поле приходит черед отчитываться чиновникам:

— Нужно ему что-то говорить, показывать. И все понимают, что это — работа на картинку, на камеры. Вот, мол, глава государства все контролирует.

За долгие годы все к этому привыкли и помогают создавать эту картинку, убежден собеседник «Салідарнасці»:

— Сегодня уже понято, что это — спектакль, но глава государства все равно продолжает летать над полями. Видимо, тут расчет на наименее образованные и осведомленные слои общества, которые продолжают верить в то, что президент все делает правильно.

Михаил Кадыров считает, что подобные инспекции полей на высшем уровне свидетельсвуют о слабости властей. В первые годы подобным методам еще можно было найти оправдание — молодому президенту нужно было укреплять свой авторитет, показывая, что он контролирует абсолютно все. Но в наши дни возврат к старым практикам говорит об упущенном времени:

— Как получилось, что за более чем двадцать лет так и не создана эффективная система управления, а над всем продолжает стоять президент с нагайкой?

Опытному хозяину, убежден эксперт, не нужны Лукашенко и свита чиновников, чтобы убрать ячмень:

— Во всем мире местные администрации заняты вопросами бюджета, медицины, образования, культуры, они не отвечают за уборку хлеба. За это отвечает фермер.