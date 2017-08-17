Елена Якжик: Кто такой Игорь Комлик для меня

За почти 15 лет знакомства мы виделись не так часто, но когда это случалось, это всегда были теплые объятия, добрые шутки и если серьезные разговоры, то по существу – без бла-бла-бла.

Это человек, у которого добрейшая улыбка, один из самых приятных голосов, который я слышала, светящиеся, но немного грустные глаза – посмотришь, и понимаешь, сколько судеб, в том числе искалеченных, они видели. Потому что мясорубка, через которую прошли активисты независимых профсоюзов за все эти годы, когда власть катком проходилась по всему дееспособному, пытающемуся снять удавку с шеи рабочего населения, – этого врагу не пожелаешь, и это всегда невидимые рубцы на сердце.

Но РЭП – это, конечно, нечто. Несломленные, работоспособные, реально помогающие белорусам во всех регионах. И Игорь – душа этого профсоюза.

Про то, как он танцует, отдельно. На юбилее Геннадия Федынича, за два дня до обысков и ареста, я впервые видела, как Игорь исполняет народные танцы. С такой легкостью и драйвом, что у меня, честно говоря, ля запало. И это было настоящее открытие.

На юбилее звучало, что там собрались люди, которые прошли огонь и воду, а медные трубы пережить пока не довелось.

Я верю, что и это испытание впереди, и что Игорь и его единомышленники справятся. И мы еще не раз станцуем.

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