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Профсоюзы
17.08.2017
praca-by.info
Десять фактов о новом политзаключенном

До ареста Игорь Комлик не был публичной персоной. Что известно о нем, кроме его работы главным бухгалтером в профсоюзе РЭП?

Так называемое «дело профсоюзов» началось 2 августа с обысков в офисах РЭП и БНП; а к вечеру стало известно, что Игорь Комлик, чей телефон не отвечал с утра, арестован. За решеткой он находится до сих пор.

1. Игорю Комлику 58 лет, он родился и вырос в Минске.

2. У него два высших образования: основное – инженерное, второе – юридическое.

3. На срочной службе Игорь Комлик служил в погранвойсках.

4. Игорь Комлик, по словам коллег, – талантливый инженер-конструктор, на счету которого более десятка рацпредложений. Десять лет, с 1994 по 2004, проработал инженером-конструктором в КБ точного электронного машиностроения научно-производственного объединения «Планар».

5. В 2000-х Игоря Комлика, председателя профкома в конструкторском бюро, не пустили на проходную собственного предприятия. Причиной стало то, что он не позволил вывести профсоюзную первичку на предприятии из состава профсоюза РЭП, когда РЭП хотели ликвидировать.

Артем Шрайбман: «Уголовное дело против профсоюза РЭП — шаг, не укладывающийся ни в какую логику»

6. В профсоюзе РЭП Игорь Комлик не только работает главным бухгалтером (как можно было подумать из всех появившихся в прессе публикаций после его ареста), но и является активистом профсоюза, а с 2010 года возглавляет Минскую городскую организацию.

7. В 2006 году был активным участником Плошчы; проводил там дни и ночи до самого уничтожения палаточного городка.

8. Игорь Комлик – отец Андрея Комлика-Яматина, фигуранта «дела «Белого легиона». Комлик-младший провел за решеткой больше трех месяцев: с 21 марта по 29 июня. Суд еще не состоялся, и итог «дела патриотов» еще не известен, а в семье Комликов появился второй обвиняемый, уже по другому уголовному делу.

9. Игорь Комлик – отличный танцор; он долго занимался танцами: и классическими, и народными; танцевал в любительском коллективе.

10. Игорь Комлик талантливый садовод, увлекается выращиванием цветов и овощей на своем участке. Даже на своей странице в фейсбуке он презентует себя не в официальном амплуа, а в летней шляпе на фоне цветущих растений, а обложкой выбрал фотографию пионов.

Члены профсоюза РЭП призывают поддержать своего коллегу, отправив ему письмо в следственный изолятор на Володарского, где сейчас сидит Игорь Комлик.

 
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