Белорусы получили около 100 тысяч карт поляка

Это половина из выданных по всему миру.

― Мы не должны создавать мифов вокруг карты поляка, ― сообщил в эфире Еврорадио Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик. ― Для Польши карта поляка ― прежде всего моральная компенсация для бывших граждан Польши, для тех людей, которые чувствовали себя поляками, у которых в советские времена была сложная жизнь из-за того, что они признавали себя поляками, открыто говорили о своих корнях. Поэтому для нас карта поляка ― своеобразная моральная компенсация этим людям.

Но должен сказать, что большинство не пользуется картой поляка, держит её как символ на полочке в кухне. Большинство людей пользуется картой поляка для того, чтобы получить бесплатную польскую визу, или молодёжь, чтобы поступить в польские вузы.

Мы выдали около ста тысяч карт поляка белорусам, это примерно половина карт, которые мы выдали по всему миру. Но, по нашей информации, несмотря на это, из Беларуси в Польшу уехало лишь около тысячи человек.