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Скандалы
17.08.2017
Салiдарнасць
Невзоров рассказал про попа, арестованного в Беларуси

Душераздирающую историю про священника из Ленинградской области, арестованного в Беларуси, прокомментировал известный российский публицист и поповед Александр Невзоров.

Напомним, что 3 августа в Витебске был задержан Николай Киреев (сценический псевдоним – отец Николай), настоятель Храма Святых Апостолов Петра и Павла Выборгской епархии Русской православной церкви.

Как сообщил Следственный комитет Беларуси, священник «путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией» двух женщин.

СК возбудил уголовное дело ч.2 ст. 171 УК «Покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией».

Известный российский публицист и поповед Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» рассказал об отце Николае:

– Веселый, кстати, обаятельный мужик, пьяница, матершинник. Вот, он поехал куда-то вербовать белорусских проституток, и уже было заключил с ними сделку о том, что они переезжают работать под его покровительство здесь в Петербурге, как нагрянули какие-то упрямые белорусские менты и, невзирая на перстный крест и другие атрибуты, которые должны были бы внушить им почтение, они попа повязали и сейчас, насколько я знаю, предъявляют ему обвинение. Да и он тоже уже с перепугу во всем сознался.

Хотя, его можно понять. Конечно, можно понять. Видя, до какой степени безнаказанно духовенство, видя, до какой степени попы могут позволять себе вообще всё, что угодно, как не заладить маленький семейный бизнес, привезя сюда на развод парочку проституток из Беларуси? В конце концов, это же, все-таки, Всеволожский цивилизованный и платежеспособный район, где вполне можно было бы при приходе, благословясь и помолясь, организовать вполне классный бизнес…

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