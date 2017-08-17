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Общество
17.08.2017
Петр Гайдук
5 фактов об одном из самых депрессивных белорусских районов

В июне со средней зарплатой в 524 рубля Кормянский район на Гомельщине занял предпоследнее место в стране. Чем живет этот регион?

Приводим несколько фактов об одном из самых депрессивных белорусских районов.

Фото kormanews.by

Регион сильно пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС

Кормянский район оказался одним из самых загрязненных в Беларуси. После аварии на Чернобыльской АЭС отсюда отселили более 6000 человек. Было ликвидировано около 30 населенных пунктов. Их уроженцы до сих пор с болью вспоминают о произошедшем.

Фото kormanews.by

Сегодня Кормянский район один из самых малочисленных на Гомельщине – здесь проживают всего 13 600 человек. В городском поселке Корма действует одна общеобразовательная школа и одна гимназия.

В районе практически отсутствует промышленность

Продукцию, востребованную за пределами региона, производят, пожалуй, только Филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль» «Кормянский льнозавод». Последний несколько лет назад был модернизирован, но, как это часто бывает в нашей стране, – не очень удачно, и, по крайней мере, еще недавно приносил убытки.  

Филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль» – архивное фото TUT.BY

Не может похвастаться район и ситуацией в отрасли животноводства. В прошлом году все местные сельхозпредприятия не дополучили мяса и молока.

Высокий уровень преступности

Прокурор Кормянского района Юрий Бобер обнародовал невеселые цифры за 2016 год: уровень преступности здесь в расчете на 10 000 населения по-прежнему выше среднеобластного (106,4 и 101,7). Особую тревогу вызывает значительное увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека. В прошлом году совершено два убийства, два покушения на убийство, а также дважды умышленно причинены тяжкие телесные повреждения.

Фото kormanews.by

В первом полугодии 2017-го в районе зарегистрировано 85 преступлений – на 21 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается значительный рост преступлений по линии уголовного розыска: с 40 до 63.

Алкоголизация населения

Тот же прокурор Кормянского района отмечает: во многом такая преступность обусловлена наличием психических заболеваний у людей, включая слабоумие и хронический алкоголизм. Отсутствие в районе врача психиатра-нарколога не позволяет обеспечить таким лицам необходимую психиатрическую помощь.

По мнению прокурора, алкоголизм стал не только основной причиной совершения преступлений, но и «препятствует экономическому росту, культурному и духовному подъему населения».

7 фактов о самом бедном регионе Беларуси

Высокопоставленные чиновники не посещают район

В Корме уже и не помнят, когда к ним заезжал кто-то из руководителей страны. Отношением властей к себе люди недовольны. Вот пример обращения к депутату Палаты представителей Владиславу Щепо.

В связи с тем, что д. Кляпин утратила статус загрязненной зоны, учительницу Кляпинской школы, проработавшую по специальности два года и являющуюся молодым специалистом, сняли с льготной очереди. После выяснения всех деталей ситуации обратившейся посоветовали отправить в МЧС ходатайство о пересмотре решения Департамента по ЧАЭС…

 
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