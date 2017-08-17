Том Круз, который недоволен лентяем-коллегой, допрыгался до перелома лодыжки

Это произошло во время трюка на съемках «Миссия невыполнима».

Американский актер Том Круз сломал лодыжку, прыгая по крышам лондонских небоскребов на съемках шестого фильма «Миссия невыполнима».

В минувшие выходные 55-летний Круз исполнял очередной трюк, но немного не долетел до цели и врезался в стену. Любительское видео прерванного полета звезды появилось в воскресенье. Позже Круза заметили хромающим.

В среду Paramount Pictures заявила, что съемки прерваны до полного восстановления Тома, а сроки выхода ленты на экраны остаются прежними: 27 июля 2018 года.

В предыдущей серии «Миссии», которую снимал тот же режиссер Кристофер МакКуорри, Круз сам исполнил большинство трюков, в том числе, взмыл в небо, зацепившись за борт самолета.

Круз и Кавилл с режиссером картины

Отметим, что на этот раз, судя по слухам и сплетням голливудских онлайн-таблоидов, на съемочной площадке происходит дополнительная драма.

«Этого очень известного ведущего актера достал его коллега-лентяй! Наш ведущий актер гордится тем, что он участвует в производственном процессе.

Он часто выступает в роли продюсера, он участвует в подборе персонала и актерского состава, и в своих боевиках любит выполнять трюки самостоятельно.

Ведущий актер абсолютно недоволен коллегой в своем нынешнем фильме. Его недовольство связано с трудовой этикой этого коллеги: тот «ужасно ленив. Ему нравилось делать трюки в других фильмах, но в этом фильме его каскадер делает за него ВСЕ!», пишет сайт Blind Gossip, сплетни которого зачастую оказываются в итоге правдой.

Отметим, что «коллегой-лентяем» является, судя по всему, актер Генри Кавилл, который в другом проекте играет «Бэтмена».