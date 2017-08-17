В Саудовской Аравии умер второй принц за месяц

Причина его смерти не называется.

В четверг состоится траурная церемония прощания с усопшим в мечети в столице страны Эр-Рияде.

Отметим, что 8 августа королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине еще одного принца – 26-летнего Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Не всегда принцы в Саудовской Аравии умирают из-за болезни. Так, в октябре прошлого года казнили принца Турки бен Сауда аль-Кабира после того, как он был признан виновным в смерти гражданина Саудовской Аравии, напоминает newsru.com.

Как было установлено, принц застрелил свою жертву в ходе ссоры. Вина члена королевской фамилии была подтверждена в суде. Апелляционная инстанция и Верховный суд государства поддержали смертный приговор. Король Саудовской Аравии дал согласие на приведение приговора в исполнение.