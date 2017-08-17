Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Жара не отступает – в субботу по югу +34°С
В Саудовской Аравии умер второй принц за месяц
Состоялась историческая для белорусской ИТ-индустрии сделка: покупатель — Google
Эксперт: «Пока балтийские порты во всех отношениях выгоднее для Беларуси»
Пост Обамы установил рекорд популярности в твиттере
«Мистика какая-то. День ото дня правительство рассказывает, как растут и колосятся получки белорусов»
До 8 лет колонии с конфискацией: вынесен приговор топ-менеджерам застройщика «Сквич»
В отношении должностных лиц Оршанского райпо возбуждено 13 уголовных дел
Российский министр Улюкаев шутит на скамье подсудимых
Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя ночью
Что стоит за неожиданными угрозами Северной Кореи?
Как армия Беларуси смотрится на фоне соседей
Стало известно, кто споил Россию (спойлер: не Обама)
В Германии умерла актриса Вера Глаголева
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что Лукашенко говорил о 10-балльной системе до того, как Коля пошел в школу
Реакция на слова Лукашенко: «У нашего атамана заканчиваются деньги – пора валить к другому»
Фраза дня: «Выглядеть – одинаково. Зарабатывать – одинаково. Думать – одинаково. Алло, гараж? Совок – почил»
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Вот что объединяет 10 млн, посмотревших Оксимирона с Гнойным: ненависть, политика, ксенофобия, деньги… И поэзия!»
Отправь письмо поддержки Игорю Комлику
Романчук: «До дна нам еще очень далеко»
Бабченко: «Положили мальчишек. Эта страна всегда воевала своими детьми»
Онколог: «Практически каждый человек когда-то заболеет раком. Без исключения»
Реплика дня:
«Глядишь, скоро нас всех оденут в форму: кого в полосатую робу, а кого в крапинку»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – колхозники в шоке
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Борисов. 2-ая поликлиника. Утро. Очередь
102-килограммового сома поймали рыбаки на Гомельщине
Как сегодня выглядит спецназовец Дмитрий Павличенко
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
17.08.2017
Состоялась историческая для белорусской ИТ-индустрии сделка: покупатель — Google

А именно покупка американским гигантом Google Inc белорусского стартапа в области искусственного интеллекта, резидента ПВТ, компании AIMATTER Юрия Мельничека и Юрия Гурского.

О том, в чем уникальность проекта, чем белорусские разработки привлекли крупнейшего мирового игрока индустрии и что ждет проект и его команду TUT.BY рассказали инвесторы проекта, Юрий Мельничек и Юрий Гурский, а также CEO проекта Андрей Кулик.

— Поздравляем вас с этим историческим событием для белорусской IT отрасли. Что чувствует человек, продавший свой стартап Google?

— (Ю.М.) Конечно я рад, что компания AIMATTER, которую я основал чуть больше года назад, за такое короткое время построила уникальную технологию, выпустила несколько приложений и присоединилась к лидирующей IT компании в мире.

— (Ю.Г) У Юрия Мельничка это второй экзит, у меня — пятый. То есть, мы не новички. Но и для нас это большое событие. Событие я думаю и для Беларуси, и для Парка высоких технологий — Google это Google.

— Всех естественно интересует финансовый вопрос, поэтому задам его сразу: какова сумма сделки?

— (А.К.) Сумма сделки и ее другие чувствительные детали публично оглашаться не будут. Что является стандартной практикой Google и многих других корпораций, активно приобретающих стартапы. Могу лишь отметить, что мы глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала.

— (Ю.Г) Большие корпорации, торгующиеся на бирже, всегда очень осторожны с любой информацией, уходящей в публичное поле. Во всех наших предыдущих экзитах детали сделок также не раскрывались. Это стандартно, более редки ситуации, когда сумма и иные параметры сделки открыты. Обычно это происходит со стартапами, проинвестированными большими венчурными фондами — последним нужен пиар, они давят на это условие. Но тут все сильно зависит от переговорной силы покупающей стороны. Так Google из 25 последних сделок раскрыл условия лишь в одном случае.

— Есть мнение, что серьезные IT-корпорации покупают стартапы ради людей, технологии вторичны. Даже термин существует специальный — acqui-hiring («acquisition» — приобретение компании и «hiring» — наем сотрудников). Была ли эта сделка покупкой «аквихайриногом»?

— (Ю.М.) По условиям сделки, мы не можем раскрывать ее детали. Скажу только, что это точно не был «аквихайринг», а был полноценный «acquisition», приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол «join» (присоединяться) — AIMATTER присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах.

— (Ю.Г) Конечно, это не был аквихайринг (даже чисто логически глупо это было бы делать на другом краю света от Калифорнии), но в технологических поглощениях совершенно всегда люди в команде это важный фактор. В AIMATTER работают только звезды, не побоюсь пафоса и преувеличения, это самый сильный коллектив в области искусственного интеллекта в стране. В команде победители международных олимпиад по программированию, авторы международных патентов и научных исследований. Многие работали в таких топовых технологических центрах, как Google, Yandex, AMD, NVIDIA.

— Правильно ли я понимаю, была продана именно белорусская компания?

— (Ю.М) Да. AIMATTER — полностью белорусская компания. Штаб-квартира находится в Беларуси, в ней работают программисты, создающие интеллектуальную собственность, которая остается в этой же белорусской компании. И именно эту белорусскую компанию купил Google.

Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции.

Создан прецедент. И я думаю, это далеко не последняя такая сделка. В Беларуси очень много талантливых инженеров. Согласно статистике TopCoder, наша страна занимает 7 место в глобальном рейтинге соревновательного программирования, между США и Южной Кореей. А еще радует то, что у нас так быстро развивается экосистема стартапов, в частности, в области компьютерного зрения.

— Были ли сложности юридического плана? Есть мнение, что белорусское законодательство не приспособлено к такого рода задачам?

— (Ю.М.) Продажа компании по международным стандартам — это крайне трудоемкая задача всегда. Нам очень повезло с юристами, которые вели сделку. Дмитрий Матвеев, партнер юридической компании «Алейников и партнеры», работал с коллегами сутками несколько месяцев, чтобы сделать эту грандиозную работу. Они с коллегами буквально переехали к нам в офис, чтобы вовремя закрыть сделку. Конечно же, если бы белорусское законодательство было ближе к международным стандартам, делать такие сделки было бы намного проще и быстрее. Я бы хотел поприветствовать ту важную работу, которую ведет ПВТ по подготовке нового декрета ПВТ 2.0.

— (Ю.Г.) Лидирующими консультантами, кстати, там также выступают Дмитрий Матвеев и Денис Алейников из «Алейников и партнеры». Они адаптировали и предложили в декрет наиболее важные для венчурных сделок институты английского права, к примеру, опционы. Если декрет будет принят в той полноте, как он был анонсирован, делать такие сделки из Беларуси станет гораздо проще и истории, подобные нашей, вполне могут стать типичными.

— Что же сумела сделать за всего лишь год своего существования AIMATTER, что она стала интересна гиганту Google?

— (Ю.М) Могу рассказать, что мы сделали. А про интересы Google пусть отвечают они сами. Примерно год назад, я рассказывал на интервью, что мы хотим сделать так, чтобы можно было запускать нейронные сети прямо на мобильном телефоне. И пусть в такой нейронной сети ограниченная мощность, не сильно «умнее» мозга муравья, возможные применения могут быть очень разные. Мы выпустили несколько развлекательных приложений, которые ярко демонстрируют необычные применения, например, вырезание фона и перекрашивание волос.

— (Ю.Г) Результаты у AIMATTER появились быстро. Уже осенью 2016 года запустилась технология выделения человека из фона с возможностью замены фона — причем, впервые в мире она заработала напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео! На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, например, размытие фона или эффект Боке.

Данные эффекты были внедрены в приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей и получило высокие оценки профессионалов (например, дважды становясь № 1 в своей категории на ProductHunt). При этом для нас Fabby это было приложение-витрина разработанных технологий, у них есть и куда более серьезные потенциальные применения — например, в видео-мессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах.

— (А.К.) Описанная Юрием Гурским технология — не единственное наше достижение. Мы создали весьма эффектную технологию сегментации волос на потоковом видео (она работает тоже непосредственно на мобильном устройстве), которая была продемонстрирована на примере подбора цвета прически в приложении Fabby Look. Также AIMATTER преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.

— Коллектив AIMATTER продолжит работать над этими технологиями?

— (А.К.) Планы будут определены Google, о них можно будет спросить пресс-службу компании через некоторое время. Но одно несомненно — задачи будут интересными и сложными, от коллектива AIMATTER стоит ожидать новых прорывных решений, которые, благодаря всемирному охвату продуктов компании Google, имеют потенциал послужить миллиардам людей.

— Какой самый главный урок вы вынесли из истории AIMATTER? Как создать стартап, который купит Google?

— (Ю.М) Главное — привлечь в компанию талантливых людей и не мешать им работать :-) Мне очень повезло построить такую уникальную команду. Увлечь таких фаундеров, как Андрей Кулик и Матвей Жданович. Такого уникального инвестора как Юрий Гурский и его фонд Хаксус (кстати, это уже второй мой проект, в котором участвует Юрий). Гениальных программистов и исследователей, уникальных дизайнеров, маркетологов и других очень талантливых сотрудников.

(Ю.Г) Сильные люди всегда идут в команду лишь таких же крутых специалистов. Андрей Кулик и Матвей Жданович специалисты крайне высокого уровня, чему доказательство их успешная карьера в Google и других гигантах IT-индустрии. И все остальные члены команды им соответствуют, это своего рода ИИ-спецназ, туда брали и берут лишь звезд. Это универсальный рецепт: становитесь крутым специалистом в какой-то области, собирайте команду из звезд, ставьте амбициозные (но связанные с трендами и потребностью рынка) цели — и все получится.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:6)
Главное
Старая заслуга Лукашенко, которая теперь тянет экономику ко дну
«Запад-2017»: что пугает западных экспертов, а что ― нет
«Нет ни одного чиновника в стране, который бы так долго занимал свой пост»
Невеселые картинки: что белорусам не говорят о зарплате «по пятьсот»
Президент, Который Изменяет Жене, а также секс и власть других первых лиц
«Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY