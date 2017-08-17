Эксперт: «Пока балтийские порты во всех отношениях выгоднее для Беларуси»

Ставит ли Путин Беларуси нефтетранспортный ультиматум?

Президент России заявил о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

Означает ли это, что он ставит Беларуси ультиматум по вопросам поставок нефти? Зачем эта тема снова возникает именно сейчас? Ситуацию разъясняли эксперты «Завтра твоей страны».

По словам экономиста Льва Марголина, эта проблема с той или иной интенсивностью возникает уже несколько лет.

– Россияне пытаются сначала решить вопрос пряником, то есть скидками, но не получилось. А вот теперь нажаловались, и кнут получим. Здесь еще играет роль и ухудшение отношений России со странами Балтии, и получается, что нефтепродукты, выработанные союзником России из российской же нефти, дают заработать балтийским железным дорогам и портам, что для российской стороны обидно. Но для нашей стороны, если придется перейти на российские порты, это будет означать определенные финансовые потери.

Собеседник «Завтра твоей страны» считает, что имиджевые потери не будут сильно волновать белорусскую сторону.

Продолжение мнения экономиста, а также комментарий политолога читайте здесь