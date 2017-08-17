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17.08.2017
Евгений Федоров
Три идеи для белорусов, как организовать красивую свадьбу в Вильнюсе

Советы для влюбленных, которые планируют свадебное торжество, но не хотят проводить его в Беларуси.

В последнее время все больше белорусов хотят сыграть свадьбу за пределами страны – чаще всего, пары мечтают отправиться в Италию, Францию или Испанию, где романтическое мероприятие можно совместить с отдыхом на море – и получить незабываемые ощущения.

Другое дело, что расходы на организацию такой свадьбы, скорее всего, будут немалыми. Да и свадебное путешествие в далекую страну может быть связано с не всегда приятными неожиданностями и дополнительными хлопотами.

Что же делать, если хочется провести стильную свадьбу в другой стране, но за вполне разумные деньги?

Вильнюс – вариант, который многие упускают из виду

Как рассказала «Салідарнасці» свадебный организатор агентства Вильнюс Релакс Юлия Прус, пока белорусы не так часто приезжают в столицу соседней Литвы, чтобы отпраздновать свадьбу.

– Как правило, это либо интернациональное пары, либо ребята, которые остались после обучения на ПМЖ и решили пожениться в Вильнюсе, – говорит она.

В то же время, по словам собеседницы, свадьба в Вильнюсе может быть хорошим вариантом для пары из Беларуси, которая хочет организовать стильную, но оригинальную свадьбу.

– Вильнюс привлекает своей аутентичностью, которую сложно найти в Беларуси, – считает свадебный организатор. – Многие пары приезжают для фотосессии в старом городе. Это простое решение, если вы ищете нечто новое и непохожее на то, что предлагает белорусский свадебный рынок.

Кроме того, в случае, если пара интернациональная, гости могут свободно общаться на английском и русском языках, подчеркивает Юлия Прус.

«Фишки» для тех, кто проводит свадьбу в литовской столице

Для многих белорусов столица Литвы является городом, где сохранилась прочная связь с белорусским историческим наследием. Трудно найти лучшее место для проведения свадьбы в национальном стиле.

Белорусы в Вильнюсе без проблем могут организовать свадебную церемонию, оформленную в национальных бело-красно-белых цветах, нарядить гостей в стилизованные вышиванки. Плюс устроить захватывающую фотосессию напротив Острой брамы, Вильнюсского университета или у ворот старинного базилианского монастыря, где когда-то жил знаменитый белорус Игнат Домейко.

Более того, влюбленные могут отдать дань уважения традициям соседей – и провести свадьбу в литовском стиле.

В Литве существует множество интересных обрядов, которые традиционно должны происходить на свадьбе. К примеру, литовцы очень внимательно относятся к обряду сватовства, а также традиции «возвращения невесты», когда жених впервые приводит невесту в родительский дом уже не как члена семьи, а как гостью. На праздничном столе во время литовской традиционной свадьбы обязательно должен быть Шакотис – пирог из сдобного теста в форме сказочного дерева.

Так как в последние годы Вильнюс все большую популярность как туристический центр, город может стать идеальным местом для свадьбы в европейском стиле.

Европейская свадьба, как правило, проходит без привычных для белорусов обрядов, вроде выкупа невесты – и проходит по четко утвержденному сценарию. Торжество часто проходит без обильного застолья – в виде фуршета, который может быть организован на террасе или прямо на лужайке возле ресторана. Гости в таком случае находятся в зрительном зале с удобными скамейками и стульями – между ними оставляют коридор, по которому невеста проходит к импровизированному алтарю, украшенному цветами и лентами.

Не забыть про друзей и подруг

Еще одна важная традиция любой европейской свадьбы – это проведение мальчишников и девичников. Как правило, эти мероприятия планируются не менее скрупулезно, чем сама свадебная церемония.

– Проводить мальчишник или девичник в другой стране – весьма распространённое явление в Европе, – рассказывает «Салідарнасці» руководитель проекта Вильнюс Релакс Кирилл Атаманчик. – Наши клиенты всё чаще выбирают Вильнюс по причине того, что уровень сервиса здесь постоянно растёт и цены на развлечения сравнительно небольшие.

По словам собеседника, в литовскую столицу приезжают пары не только из соседних стран, вроде Латвии и Эстонии, но также из Великобритании, Швейцарии и Италии:

– Наиболее востребованные услуги в этой сфере – это квадроциклы, багги, велобары, стрельба из боевого оружия, катания на танке, спортивные активности, лимузины, дегустации. Безусловно, вечерняя программа также составляется под самые различные запросы. Компании друзей любят делать вещи, которые в обычной жизни они никогда бы не сделали, а мы можем предоставить им качественный сервис и индивидуальный подход к их запросам.

Руководитель проекта не согласен с мнением, что в Вильнюсе на развлечения белорусы потратят гораздо больше, чем могли бы потратить в Минске.

– Например, можно весьма неплохо провести выходные в Вильнюсе в небольшой компании друзей, выделив на разного рода активности 50-100 евро, – подчеркивает Кирилл Атаманчик.

Отметим, что агентство отдыха и развлечений Вильнюс Релакс оказывает услуги по организации мероприятий в Вильнюсе – в том числе свадеб, мальчишников и девичников. Цены на свадебные вечеринки начинаются от 30 евро на одного гостя. Также клиенты могут заказать набор туров активного и экстремального отдыха, дегустаций, а также уникальных и эксклюзивных предложений!

Сведения о компании: ЗАО «Провекта Фабрика» г. Вильнюс, Литва.

Контакты: +37067516062, +37064537956, tour@vilnius-relax.lt

 
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