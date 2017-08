Пост Обамы установил рекорд популярности в твиттере

Твит Барака Обамы, посвященный беспорядкам в Шарлотсвилле, где ультраправые активисты столкнулись с противниками, установил новый рекорд сервиса микроблогов. Одна из трех записей, в которых экс-президент США процитировал Нельсона Манделу, на данный момент собрала более 2,9 миллиона лайков.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность», — написал Обама, цитируя Нельсона Манделу.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm